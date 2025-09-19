Phong vị Đất Tổ
Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Thung Mài, Pà Khôm và Hang Kia là những điểm săn mây lý tưởng thuộc xã Hang Kia (nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ). Với độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nơi đây có khí hậu trong lành, mát mẻ và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Với những biển mây bồng bềnh tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm vùng đất này.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Điểm săn mây tại xóm Hang Kia - nơi chiêm ngưỡng tuyệt tác biển mây giữa núi rừng Tây Bắc.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Áng mây trắng bồng bềnh giữa cảnh sắc núi rừng thiên nhiên hùng vĩ.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Cung đường dẫn du khách vào điểm săn mây.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Các cơ sở, hộ kinh doanh đẩy mạnh liên kết xây dựng tour tuyến nhằm thu hút khách du lịch.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Du khách quốc tế thích thú lưu lại những khoảnh khắc.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Quanh khu vực săn mây được trồng nhiều loài hoa như tam giác mạch, ngũ sắc, hoa cải... để du khách có thể chụp ảnh check-in.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Cầu mây - điểm lý tưởng để du khách check-in và săn mây

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Hoa sim rực rỡ khoe sắc.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Du khách thả hồn vào giữa khung cảnh đất trời.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Chàng trai người Mông với tiếng khèn bên biển mây bồng bềnh, trắng xóa.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Nhiều du khách ấn tượng, thích thú trải nghiệm cảm giác săn mây tại Hang Kia.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Những phiến đá giữa không gian thơ mộng.

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Với vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, cảnh sắc thơ mộng của Hang Kia sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của du khách.

Đức Anh


Đức Anh

