Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Thung Mài, Pà Khôm và Hang Kia là những điểm săn mây lý tưởng thuộc xã Hang Kia (nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ). Với độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nơi đây có khí hậu trong lành, mát mẻ và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Với những biển mây bồng bềnh tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm vùng đất này.

Điểm săn mây tại xóm Hang Kia - nơi chiêm ngưỡng tuyệt tác biển mây giữa núi rừng Tây Bắc.

Áng mây trắng bồng bềnh giữa cảnh sắc núi rừng thiên nhiên hùng vĩ.

Cung đường dẫn du khách vào điểm săn mây.

Các cơ sở, hộ kinh doanh đẩy mạnh liên kết xây dựng tour tuyến nhằm thu hút khách du lịch.

Du khách quốc tế thích thú lưu lại những khoảnh khắc.

Quanh khu vực săn mây được trồng nhiều loài hoa như tam giác mạch, ngũ sắc, hoa cải... để du khách có thể chụp ảnh check-in.

Cầu mây - điểm lý tưởng để du khách check-in và săn mây

Hoa sim rực rỡ khoe sắc.

Du khách thả hồn vào giữa khung cảnh đất trời.

Chàng trai người Mông với tiếng khèn bên biển mây bồng bềnh, trắng xóa.

Nhiều du khách ấn tượng, thích thú trải nghiệm cảm giác săn mây tại Hang Kia.

Những phiến đá giữa không gian thơ mộng.

Với vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, cảnh sắc thơ mộng của Hang Kia sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của du khách.

Đức Anh