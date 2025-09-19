Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

{title}
{publish}
{head}
Thung Mài, Pà Khôm và Hang Kia là những điểm săn mây lý tưởng thuộc xã Hang Kia (nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ). Với độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nơi đây có khí hậu trong lành, mát mẻ và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Với những biển mây bồng bềnh tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm vùng đất này.
Điểm săn mây tại xóm Hang Kia - nơi chiêm ngưỡng tuyệt tác biển mây giữa núi rừng Tây Bắc.
Áng mây trắng bồng bềnh giữa cảnh sắc núi rừng thiên nhiên hùng vĩ.
Cung đường dẫn du khách vào điểm săn mây.
Các cơ sở, hộ kinh doanh đẩy mạnh liên kết xây dựng tour tuyến nhằm thu hút khách du lịch.
Du khách quốc tế thích thú lưu lại những khoảnh khắc.
Quanh khu vực săn mây được trồng nhiều loài hoa như tam giác mạch, ngũ sắc, hoa cải... để du khách có thể chụp ảnh check-in.
Cầu mây - điểm lý tưởng để du khách check-in và săn mây
Hoa sim rực rỡ khoe sắc.
Du khách thả hồn vào giữa khung cảnh đất trời.
Chàng trai người Mông với tiếng khèn bên biển mây bồng bềnh, trắng xóa.
Nhiều du khách ấn tượng, thích thú trải nghiệm cảm giác săn mây tại Hang Kia.
Những phiến đá giữa không gian thơ mộng.
Với vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, cảnh sắc thơ mộng của Hang Kia sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của du khách.
Đức Anh
baophutho.vn Mùa thu đối với nhiều miền quê là “mùa cốm”, “mùa hồng”, mùa “tựu trường” với những ký ức hanh hao trong miền nhớ. Còn hôm nay, trên triền đê...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ về thăm Khu Di tích lịch sử Đền Hùng lần thứ Nhất (19/9/1954 - 19/9/2025), sáng 19/9, Khu Di tích lịch sử Đền...
baophutho.vn Nằm uy nghi trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, xã Đại Đình, Khu di tích danh thắng Tây Thiên không chỉ là một trung tâm tín ngưỡng tâm...
baophutho.vn Tại các xã vùng cao, miền núi ở vùng đất bốn Mường (Bi, Vang, Thàng, Động) khu vực Hoà Bình, chợ phiên luôn nhộn nhịp và có sức hút. Ngày chợ,...
baophutho.vn Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức toạ lạc tại thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô (cũ), được xây dựng trên nền đất xưa của chùa Kim Tôn - một...
baophutho.vn Đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Yên Lãng hiện còn lưu giữ nhiều món ăn truyền thống độc đáo, trong đó, không thể không kể đến món xôi ngũ sắc....
baophutho.vn Là hồn thiêng của dân tộc, di sản văn hoá Mo Mường đang được các cấp, ngành và cộng đồng xứ Mường chung tay hoàn thiện hồ sơ quốc gia trình...