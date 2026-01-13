Meta đã đóng gần 550 nghìn tài khoản của người dưới 16 tuổi tại Australia

Quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã được đưa vào thực thi trong 1 tháng tại Australia. Trong thời gian này, Meta công ty sở hữu các nền tảng Facebook, Instgram và Threads đã đóng hơn 550 nghìn tài khoản của những đối tượng này.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay (12/1), Meta cho biết, trong 1 tháng triển khai quy định giới hạn độ tuổi người sử dụng tại Australia, công ty này đã đóng gần 550 nghìn tài khoản của những người dưới 16 tuổi. Trong đó 330 nghìn tài khoản Instagram, 173 nghìn tài khoản Facebook và 40 nghìn tài khoản Threads. Đồng thời Meta cũng cho họ biết họ tuân thủ quy định sử dụng nhiều tầng lớp mà chính phủ Australia đưa ra và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định này.

Meta đồng thời cũng cho hay, trong lúc thực hiện các bước đi cần thiết để tuân thủ luật pháp, công ty này sẽ tiếp tục thảo luận với chính phủ Australia để tìm ra một hướng đi tốt hơn thay vì quy định cấm toàn diện như khuyến khích nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong các trải nghiệm trực tuyến, bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn và phù hợp với độ tuổi.

Meta đóng gần 550 nghìn tài khoản của người dưới 16 tuổi tại Australia trong 1 tháng thực hiện quy định giới hạn độ tuổi. Ảnh: Reuters

Meta đã công bố thông tin này khi Ủy viên An minh mạng Australia Julie Inman Grant yêu cầu sau 1 tháng thực hiện quy định này, các nền tảng phải nộp báo cáo về số lượng các tài khoản đã đóng, cách thức mà các nền tảng ngăn những người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và thách thức mà các nền tảng gặp phải trong quá trình thực hiện quy định này.

Trước đó, từ ngày 10/12/2025, quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội đã có hiệu lực tại Australia. Theo quy định này, 10 nền tảng buộc phải đưa ra các biện pháp để không có người dưới 16 tuổi sử dụng bao gồm Facebook, Instagram, Threads, X, Snapchat, Reddit, YouTube, Kick, TikTok và Twitch nếu không sẽ phải chịu mức phạt lên tới 49.5 triệu AUD. Hiện tại tất cả các nền tảng đều đã đưa ra biện pháp để triển khai quy định này song riêng nền tảng Reddit kiện chính phủ Australia vì cho rằng quy định này đã vi phạm Hiến pháp của nước này khi hạn chế việc trao đổi các thông tin chính trị bằng cách không cho các em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội để tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến.

Nguồn VOV