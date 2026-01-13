Miền quê đáng sống

Không còn là những miền quê tĩnh lặng chỉ gắn với lũy tre, cánh đồng và nhịp sống chậm, nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ. Ở đó, nông thôn mới không chỉ hiện diện qua những con đường bê tông thẳng tắp, nhà văn hóa khang trang, mà còn hiện hữu trong tư duy phát triển và cách người dân tham gia kiến tạo diện mạo quê hương.

Những bức tường làng được khoác “áo mới” bằng tranh vẽ cộng đồng, thể hiện sự chung tay của người dân trong xây dựng nông thôn văn minh, giàu bản sắc.

Nông thôn mới, quá trình không có điểm dừng

Sau sáp nhập, không gian hành chính xã Yên Lạc được mở rộng với diện tích hơn 21,7km2, dân số gần 40 nghìn người, phân bố thành 25 thôn. Việc sáp nhập dù mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, thay vì chững lại, xã Yên Lạc đã chọn cách “chạy đà” bằng sự chủ động, rà soát toàn bộ các tiêu chí nông thôn mới, đánh giá thực trạng từng lĩnh vực, từ đó xác định lộ trình, giải pháp phù hợp điều kiện thực tế.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Đảng ủy, chính quyền xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, linh hoạt, từ hội nghị, tập huấn, loa truyền thanh đến các mô hình trực quan trên từng tuyến đường, khu dân cư. Điểm dễ nhận thấy ở xã Yên Lạc là diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Hàng chục tuyến đường hoa, đường cây xanh được hình thành từ sự chung tay của người dân.

Chỉ tính riêng năm 2025, Nhân dân toàn xã đã đóng góp trên 3.000 lượt ngày công và hơn 355 triệu đồng cho các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể trong từng thôn, xóm. 75 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 9km được duy trì vệ sinh, trồng hoa, cây xanh; 9 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng cho hộ nghèo; hàng trăm suất quà trao tới các gia đình khó khăn, học sinh nghèo.

Một trong những điểm sáng của Yên Lạc là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp thuần túy, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Trên địa bàn xã hiện có 4 làng nghề mộc truyền thống, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Song song với đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP từng bước được hình thành. Miến dong, mì tăm, bánh đa nem, khoai lang... không chỉ là sản phẩm quen thuộc, mà đang dần trở thành hàng hóa có chỗ đứng trên thị trường.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả. Với tổng dư nợ gần 128 tỷ đồng, hơn 2.000 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Một trong những yếu tố tạo nên sức sống cho nông thôn Yên Lạc chính là vai trò chủ thể của người dân. Từ phụ nữ, nông dân đến đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, mỗi tổ chức, mỗi lực lượng đều có cách tham gia riêng nhưng cùng chung mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Người dân tích cực tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, hành động thiết thực để nông thôn mới thực sự trở thành miền quê đáng sống.

Để miền quê thực sự đáng sống

Không chỉ xã Yên Lạc, trên khắp các vùng quê của tỉnh, phong trào xây dựng nông thôn mới đang được triển khai với những cách làm đa dạng, linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa phương, cùng chung mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, hướng tới những miền quê thực sự đáng sống.

Tại các vùng trung du, nhiều địa phương lựa chọn đột phá từ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng. Các vùng trồng chè, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung được quy hoạch bài bản, gắn với liên kết tiêu thụ, giúp người nông dân không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn từng bước tham gia vào chuỗi giá trị.

Cùng với đó, Chương trình OCOP trở thành động lực quan trọng để các sản phẩm truyền thống được chuẩn hóa, nâng tầm chất lượng, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định tại chỗ.

Ở các địa phương ven đô, nông thôn mới được tiếp cận theo hướng hài hòa giữa phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ. Hệ thống giao thông nông thôn, điện, nước sạch, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và đô thị. Nhiều xã chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, hình thành các tuyến đường hoa, khu dân cư kiểu mẫu, không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo nên diện mạo nông thôn hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc làng quê.

Với các xã vùng cao, vùng khó khăn, trọng tâm được đặt vào giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Việc lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, đào tạo nghề đã giúp nhiều hộ dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, ổn định sinh kế. Đồng thời, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm bảo tồn, phát huy, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm hướng đi mới cho kinh tế nông thôn.

Điểm chung dễ nhận thấy ở nhiều địa phương là sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và vai trò chủ thể của người dân. Người dân không còn đứng ngoài cuộc, mà trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp công sức, nguồn lực và giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới. Từ việc hiến đất làm đường, chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường đến xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên diện mạo mới cho làng quê.

Đường làng rợp bóng cây xanh, sạch, đẹp làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Những cách làm khác nhau, những điểm nhấn riêng ở từng địa phương đã và đang từng bước tạo nên bức tranh nông thôn Phú Thọ nhiều sắc màu, năng động và giàu sức sống. Trên hành trình ấy, xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí, mà đang hướng tới giá trị cốt lõi hơn để mỗi miền quê thực sự là nơi người dân muốn gắn bó, an cư, lập nghiệp và tin tưởng gửi gắm tương lai.

Hoàng Thủy