Dưa hấu trái vụ

Mô hình tiền triệu giữa lòng đô thị hóa

Không chỉ là vùng đất ven đô đang đô thị hoá nhanh chóng, phường Lý Văn Lâm (TP Cà Mau cũ) còn nổi bật với những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, trồng dưa hấu trái vụ đang mở ra hướng đi mới, giúp nông dân nâng cao thu nhập, thích ứng linh hoạt với thị trường và biến đất trống thành đất sinh lời.

Tại Ấp Chánh, nơi có nhiều hộ trồng dưa trái vụ nhất phường, ông Lâm Văn Đảm là một trong những người tiên phong. Gắn bó với mô hình này hơn 10 năm qua, ông Đảm tận dụng 5.000 m2 đất để trồng 4.000 dây dưa giống F1 2014. Dưa trái vụ thường xuống giống vào tháng 4-6 hoặc 8-9 âm lịch, trùng mùa mưa nên ít người trồng, sản lượng khan hiếm, nhờ đó giá bán cao hơn chính vụ 1,5-2 lần.

“Chỉ cần chăm tốt, dưa đẹp là thương lái tới tận ruộng mua. Trồng dưa trái vụ lời cao gấp nhiều lần so với lúa”, ông Đảm chia sẻ. Vụ vừa rồi, năng suất đạt từ 3-3,5 tấn/1.000 m2. Với giá bán 6.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông lãi gần 100 triệu đồng, một con số đáng kể từ cây trồng ngắn ngày.

Ông Lâm Văn Đảm, Ấp Chánh, Phường Lý Văn Lâm kiểm tra dưa trong vụ trồng trái mùa.

Cùng chung hướng đi, anh Lâm Hoàng Vũ, cũng ở Ấp Chánh, đang thu hoạch vụ dưa trái mùa. Anh cho biết trồng trái vụ vất vả hơn do thời tiết bất thường, song nếu chuẩn bị kỹ thuật tốt thì hiệu quả kinh tế rất cao.

“Phải lên liếp cao, phủ bạt để giữ ẩm, hạn chế cỏ mọc; chọn giống ngắn ngày và ưu tiên phân bón sinh học để đảm bảo an toàn thực phẩm”, anh Vũ nói. Nhờ phù hợp thổ nhưỡng, dưa hấu Lý Văn Lâm ruột đỏ, vỏ mỏng, ngọt thanh, ít sâu bệnh nên rất được thị trường ưa chuộng. Với 5.000 m2 canh tác, anh dự kiến thu lãi khoảng 100 triệu đồng trong vụ này.

Ông Lâm Văn Đảm, Ấp Chánh, Phường Lý Văn Lâm cân dưa hấu trái vụ tại nhà sau khi thu hoạch.

Hiện toàn phường có khoảng 30 hộ trồng dưa trái vụ, tập trung tại các Ấp Chánh, Thạnh Điền và Bàu Sơn, với tổng diện tích hơn 5 ha. Đây là mô hình được UBND phường và Hội Nông dân hỗ trợ cả về vốn lẫn kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân yên tâm mở rộng sản xuất.

Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường, khẳng định: “Mô hình trồng dưa trái vụ thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân Lý Văn Lâm. Không chỉ nâng cao thu nhập, tận dụng hiệu quả đất đai mà còn là hướng đi phù hợp trong chuyển đổi cây trồng, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững giữa đô thị hóa”.

Nguồn baocamau.vn