Mốc son của môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Sau 28 năm xây dựng và phát triển với bảng vàng thành tích rực rỡ, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc ghi thêm một dấu mốc đặc biệt khi có học sinh đoạt giải Nhất môn Ngữ văn trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn là kết quả của sự bền bỉ, tận tâm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi suốt nhiều năm qua.

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm (áo dài bên trái) và em Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Giải Nhất thuộc về em Nguyễn Thị Tuyết Mai, học sinh lớp 11A9, thí sinh thi vượt cấp trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Tuyết Mai cũng là một trong bảy học sinh trên cả nước đạt giải Nhất quốc gia môn Ngữ văn năm nay.

Trước đó, trong năm học 2024-2025, Tuyết Mai đã giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, Huy chương Vàng môn Ngữ văn tại Kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Chuỗi thành tích liên tiếp cho thấy năng lực học tập nổi bật và sự trưởng thành rõ nét của em trong quá trình rèn luyện.

Chia sẻ về quãng thời gian học đội tuyển quốc gia, Tuyết Mai cho biết: “Quãng thời gian học đội tuyển quốc gia với em là quãng thời gian đầy khó khăn nhưng cũng rất nhiều kỷ niệm. Có những lúc hụt hẫng, mất niềm tin, nhưng cũng chan chứa những niềm vui nhỏ bé, đáng nhớ. Khi biết kết quả, em không thể tin nổi mình đã làm được điều đó. Em vô cùng biết ơn cô giáo Nguyễn Thị Thắm, người không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn truyền cho em rất nhiều động lực, giúp em luôn giữ tâm thế mạnh mẽ để tiến về phía trước. Có những hôm cô vào phòng tự học dạy chúng em đến hơn 1 giờ sáng mới về; có những lúc chúng em nhụt chí, cô đã chia sẻ những trải nghiệm đầy nước mắt và nụ cười của mình, sự tận tâm sống với văn chương, với cuộc đời, để chúng em hiểu rằng không được phép hời hợt và yếu đuối. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo trong nhà trường đã tận tình chỉ bảo, tạo điều kiện và khích lệ tối đa để em có được kết quả như hôm nay”.

Chia sẻ về học trò của mình, cô giáo Nguyễn Thị Thắm, giáo viên trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn, cho biết Tuyết Mai là học sinh có tư duy logic tốt, cách tiếp cận vấn đề rõ ràng, phù hợp với yêu cầu đổi mới dạy và học Ngữ văn trong thời đại số. Trước đây, em từng tự ti vì bài viết không dài, không giàu hình ảnh và ngôn từ bay bổng như nhiều bạn khác. Tuy nhiên, qua quá trình rèn luyện, em dần nhận ra thế mạnh của mình là lối viết chặt chẽ, sắc sảo, biết “đời hóa” tác phẩm văn học, gắn nội dung học tập với những suy ngẫm chân thực về cuộc sống. Chính chất riêng đó đã giúp em tạo dấu ấn và đạt kết quả cao tại kỳ thi.

Cô và trò đội tuyển môn Ngữ văn.

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ của tổ bộ môn. Cụ thể: Năm 2023: 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Năm 2024: 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Năm 2025: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Những con số ấy không chỉ là kết quả của một mùa thi, mà là kết tinh của nhiều năm gieo chữ - dưỡng tâm - rèn trí. Sau nhiều năm nỗ lực, rèn luyện với khát vọng chạm tay đến vòng nguyệt quế, tổ bộ môn Ngữ văn đã đạt được thành tích tưởng chừng không thể, hoàn thành giấc mơ còn dang dở nhưng chưa bao giờ từ bỏ.

Không chỉ là thành công của cá nhân học sinh, giải Nhất quốc gia môn Ngữ văn năm nay còn là kết quả của sự kiên trì, tâm huyết của đội ngũ giáo viên nhà trường. Trong nhiều năm, dù có thời điểm đội tuyển chưa đạt thành tích cao, thầy và trò vẫn giữ vững niềm tin, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, đồng hành cùng học sinh cả về tri thức lẫn tinh thần.

Thành tích của em Nguyễn Thị Tuyết Mai đã góp phần hiện thực hóa “giấc mơ” suốt 28 năm của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt đối với môn Ngữ văn trong bối cảnh giáo dục hiện nay.

Hiền Mai