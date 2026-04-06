Mũi Ba Làng An ghi dấu địa chất núi lửa nghìn năm ở Quảng Ngãi

Mũi Ba Làng An mê hoặc du khách bởi vẻ hoang sơ, kỳ vĩ và những dấu tích núi lửa hàng nghìn năm tuổi.

Cảnh hùng vĩ, nên thơ ở Ba Làng An, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Đông Giang

Mũi Ba Làng An (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được hình thành từ những dòng nham thạch từng chảy dài ra phía biển. Qua hàng nghìn năm, sóng nước miệt mài bào mòn lớp đá bazan, khắc họa nên một vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú.

Khác với nhiều bãi biển cát trắng thoai thoải của Quảng Ngãi, Ba Làng An mang dáng dấp riêng biệt với những dải đồi đất đá ong nhô mình ra tận biển, vừa gồ ghề vừa mạnh mẽ, như dấu ấn của thời gian còn in hằn trên từng thớ đất.

Đến Ba Làng An, du khách được ngắm ngọn hải đăng xây dựng cách mực nước biển khoảng 36m. Ảnh: Đông Giang

Tên gọi Ba Làng An xuất phát từ ba ngôi làng cùng mang chữ “An”: An Hải (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cũ), An Vĩnh và An Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi cũ). Cái tên mộc mạc ấy gợi nhắc về một vùng đất bình yên, nơi con người sống chan hòa cùng biển cả.

Ba Làng An không chỉ khác biệt ở địa hình mà còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thô ráp đầy mê hoặc. Qua hàng nghìn năm sóng gió, những con sóng bạc đầu không ngừng xô vào vách đá, bào mòn và tạo nên những đường cong hình cánh cung, cùng vô số hình thù kỳ lạ như một “bảo tàng đá” giữa trời.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm tại mũi Ba Làng An. Ảnh: Đông Giang

Đặt chân đến Ba Làng An, du khách sẽ cảm nhận rõ rệt sự trong lành của gió biển, sự tĩnh lặng của những triền đồi xanh mát, và vẻ đẹp trầm mặc của những bãi đá nham thạch đen bóng đã tồn tại qua bao thế kỷ. Xen giữa đó là những làng chài nhỏ nép mình bên mép sóng, nơi nhịp sống vẫn chậm rãi, bình dị.

Miệng núi lửa sát bờ biển Ba Làng An. Ảnh: Đông Giang

Điểm nhấn của mũi Ba Làng An là ngọn hải đăng cao 36 m, nằm ở mỏm ngoài cùng, ngày đêm soi sáng, dẫn lối tàu thuyền ra vào cảng Sa Kỳ. Đây cũng là nơi nhiều bạn trẻ tìm đến để phóng tầm mắt ngắm trọn vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của vùng đất này.

Với cấu trúc địa chất độc đáo gồm đá bazan, đất đá ong và dấu tích nham thạch núi lửa, Ba Làng An như một “chứng nhân” sống động của lịch sử tự nhiên. Những dòng nham thạch xưa kia chảy ra biển, gặp nước lạnh đông cứng lại, để lại hôm nay một khung cảnh vừa dữ dội, vừa quyến rũ đến khó quên.

Nguồn laodong.vn


Nguồn laodong.vn

