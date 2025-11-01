Mũi Né điểm đến thể thao biển hàng đầu Đông Nam Á

Danh hiệu ấy vừa được tạp chí danh tiếng National Geographic Traveller công bố những điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á trong năm 2025. Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) lọt vào danh sách này là nhờ có bãi biển đẹp, khí hậu nhiều sóng và gió nhưng ít bão, rất phù hợp với du lịch thể thao dưới nước.

Khu vực Mũi Né trở thành nơi tổ chức nhiều cuộc thi lướt ván buồm, lướt ván diều. Ảnh: N.Lân

Tổ chức nhiều cuộc thi thể thao biển

Theo National Geographic Traveller, Mũi Né là điểm đến lý tưởng để chơi các môn thể thao như: lướt ván buồm (windsurfing), lướt ván diều (kitesurfing), chèo SUP, dù lượn, canô kéo dù và nhiều trải nghiệm khám phá biển thú vị khác. Các chuyên gia đánh giá, Mũi Né có “điều kiện gió mạnh nhưng dễ dự đoán”, phù hợp cho hoạt động thể thao biển mạo hiểm và các sự kiện quốc tế ngoài trời. Đặc biệt, vùng biển này ít khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão, giúp các hoạt động thể thao ngoài trời diễn ra thuận lợi hầu hết các tháng trong năm.

Không chỉ có các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, ẩm thực miền biển độc đáo, “thủ đô resort” còn là nơi hội tụ của các vận động viên, du khách đam mê các môn thể thao trên biển. Những năm trở lại đây, khu vực Mũi Né trở thành nơi tổ chức nhiều cuộc thi lướt ván buồm, lướt ván diều, thu hút nhiều vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp và nghiệp dư đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Nổi bật là Giải lướt ván buồm quốc tế Vietnam Fun Cup Mũi Né mở rộng lần thứ 24 đã diễn ra vào tháng 2/2025 vừa qua. Giải đấu này thu hút hơn 20 vận động viên nam, nữ từ các quốc gia như: Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Nga, Pháp và Việt Nam. Đây là giải đấu thường niên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận (cũ) tổ chức nhằm quảng bá du lịch thể thao biển, là cơ hội để các vận động viên thể hiện kỹ năng và đam mê; cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Mũi Né đến những người yêu thích thể thao biển trên khắp thế giới.

Lướt ván buồm, lướt ván diều du nhập vào Việt Nam hơn 15 năm qua và biển Mũi Né chính là địa điểm thuận lợi nhất để trải nghiệm môn thể thao này, nhờ điều kiện gió rất lý tưởng. Anh Wang Ji Won - vận động viên Hàn Quốc, thường chơi lướt ván buồm tại vùng biển Mũi Né cho biết, du khách đến Mũi Né để trải nghiệm thể thao dưới nước bởi sự nổi tiếng của những con sóng và gió mạnh đều, thổi vào bờ hầu hết thời gian trong năm.

Đa dạng các môn thể thao

Tuy nhiên, theo các huấn luyện viên, so với môn lướt sóng thông thường, lướt ván diều (Kitesurfing) là môn thể thao đòi hỏi người chơi phải biết bơi lội tốt và có thể lực để điều khiển chiếc diều trong những cơn gió mạnh. Một huấn luyện viên ở Mũi Né chia sẻ rằng, đối với khách Việt Nam, lướt ván diều thường không được ưa chuộng, do tốn thời gian luyện tập. Trung bình, người chưa từng chơi cần khoảng 10 giờ học ở mức cơ bản, trong đó, nửa thời gian ấy là để làm quen với cách điều khiển diều.

Thời điểm lý tưởng để tham gia lướt ván diều là từ giữa buổi trưa đến đầu giờ chiều trong mùa gió Đông Bắc, khi điều kiện gió ổn định và thuận lợi nhất. Chi phí cho khóa học lướt ván diều thường khoảng 5 triệu đồng cho 10 giờ và sau khi đã nắm bắt kỹ thuật, người chơi có thể thuê bộ dụng cụ với giá khoảng 600.000 đồng/giờ.

Mũi Né có điều kiện gió mạnh nhưng dễ dự đoán. Ảnh: N.Lân

Lướt ván buồm và lướt ván diều đều mang lại những trải nghiệm mạo hiểm, độc đáo, giúp du khách cảm nhận được sức mạnh của biển cả và niềm tự do khi vận động trên mặt nước. Mỗi môn có những yêu cầu và khó khăn riêng nhưng cũng đều có điểm thu hút đặc biệt, tạo nên một bức tranh đa dạng và phong phú về trải nghiệm thể thao dưới nước tại Mũi Né.

Thời gian gần đây, nhiều du khách còn thích thú với môn chèo Kayak, chèo SUP vô cùng thú vị. Đây là 2 môn thể thao phù hợp với nhiều đối tượng khách như: người lớn, trẻ em, những người mới bắt đầu chơi và cũng là một trong những điểm trải nghiệm đặc biệt trong các chương trình tour dành cho du khách khi muốn tham gia hoạt động thể thao biển.

Quản lý Câu lạc bộ Pi Paddling Mũi Né Phan Thiết, một trong những đơn vị chuyên tổ chức các môn thể thao này cho biết, CLB thường tổ chức các tour vừa chèo SUP vừa ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Qua đó, sẽ giúp du khách khám phá vẻ đẹp thơ mộng của Hòn Rơm khi chiêm ngưỡng trực tiếp trên biển. Với các khung giờ linh hoạt như: 7h30’ - 9h30’, 9h30’ - 11h30’ hoặc 14h - 16h, du khách có thể chọn thời điểm phù hợp để chèo SUP hoặc Kayak ra vùng nước nông gần làng chài.

Cùng với các môn thể thao dưới nước, Mũi Né cũng là điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn dành cho nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Bởi nơi đây được thiên nhiên ưu đãi cảnh quan tuyệt đẹp, các làng chài bình dị, cùng các sản phẩm du lịch, văn hóa, dịch vụ đa dạng, giá cả hợp lý. Chính vì vậy, vùng biển xinh đẹp này luôn được các tín đồ ưa “xê dịch” bình chọn và đánh giá ở vị trí thứ 2 trong top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Điều này không chỉ làm tăng giá trị du lịch mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của Mũi Né như một điểm đến thể thao hàng đầu của Việt Nam.

Biểu diễn flyboard trên biển. Ảnh: N.Lân

Mũi Né có 2 mùa gió rõ rệt, mùa gió tây nam từ tháng 5 - 9 và gió mùa đông bắc từ tháng 10 - 4 năm sau, với tốc độ gió lý tưởng nhất là từ 6 - 12 m/s, cùng với khí hậu biển ấm áp. Vì thế, biển Mũi Né luôn là lựa chọn hàng đầu cho những người đam mê các môn thể thao này.

Nguồn baolamdong.vn