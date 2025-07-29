Mỹ chuẩn bị áp thuế 15-20% với các nước chưa đạt được thỏa thuận

{title}
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khoảng 200 quốc gia sẽ sớm nhận được thư từ phía Mỹ thông báo về mức thuế dự kiến đối với hàng hóa xuất khẩu sang nước này.
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 cho biết chính quyền của ông đang chuẩn bị áp dụng mức thuế quan từ 15% đến 20% đối với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Washington.
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer ở Scotland, ông Trump cho biết: “Tôi cho rằng mức thuế sẽ ở mức 15-20%. Có lẽ là một trong hai con số đó."
Theo ông Trump, khoảng 200 quốc gia sẽ sớm nhận được thư từ phía Mỹ thông báo về mức thuế dự kiến đối với hàng hóa xuất khẩu sang nước này.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp thêm 10% thuế đối với phần lớn các nước kể từ tháng 4 và dự kiến sẽ tăng thêm thuế với nhiều quốc gia khác bắt đầu từ ngày 1/8.
Cũng trong cuộc gặp với Thủ tướng Starmer, ông Trump đề cập đến mối quan hệ thương mại với Trung Quốc - một trong những tâm điểm của chính sách thương mại cứng rắn của ông.
Tổng thống Trump nêu rõ: “Tôi rất muốn thấy Trung Quốc mở cửa”, đồng thời cho rằng lập trường của Bắc Kinh vẫn “rất cứng rắn” khi các nhà đàm phán hai nước gặp nhau tại Stockholm nhằm tháo gỡ căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Ông chủ Nhà Trắng cho biết: “Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra”
