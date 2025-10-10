Mỹ có thể triển khai 200 binh sĩ giám sát lệnh ngừng bắn ở Gaza

Mỹ dường như sẽ điều 200 quân nhân tới Trung Đông để giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, sau thỏa thuận do ông Trump làm trung gian.

"Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM), ban đầu sẽ triển khai 200 người ở thực địa. Vai trò của ông ấy là theo dõi, giám sát và đảm bảo không xảy ra vi phạm", quan chức cấp cao Mỹ cho biết hôm 9/10.

200 binh sĩ này sẽ là thành phần cốt lõi của lực lượng chuyên trách liên hợp. Đại diện từ Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ tham gia lực lượng này.

Một quan chức khác cho biết Mỹ không có ý định đưa quân vào Dải Gaza. “Binh sĩ Mỹ được điều đến nhằm hỗ trợ thiết lập trung tâm kiểm soát chung, sau đó phối hợp với tất cả đơn vị an ninh sẽ triển khai đến đó nhằm tránh xung đột với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)”, quan chức này nói.

Khói lửa bốc lên sau khi Israel không kích vào Dải Gaza ngày 9/10. Ảnh: AFP

Thông báo được đưa ra sau khi Israel và Hamas hôm 9/10 ký thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza, sau các vòng đàm phán gián tiếp ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Chính phủ Israel đã phê chuẩn thỏa thuận trong cuộc họp khẩn rạng sáng 10/10. Phát ngôn viên chính phủ Israel cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ khi được phê chuẩn. Sau 24 giờ, con tin bị giam tại Dải Gaza sẽ được trả tự do trong vòng 72 giờ.

Phó thủ lĩnh Hamas Khalil Al-Hayya, người dẫn đầu đoàn đàm phán của nhóm vũ trang đến Ai Cập, cho biết ông đã được Mỹ và các bên trung gian khác đảm bảo rằng chiến sự đã kết thúc.

Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc. Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza. Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống sót để đổi lấy một số tù nhân Palestine đang bị giam giữ. Xe tải chở lương thực và thuốc men cũng được phép tiến vào Dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Danh sách tù nhân Palestine được thả vẫn chưa được chốt. Hamas yêu cầu phóng thích nhiều thành viên cấp cao và hàng trăm người bị bắt trong hai năm chiến sự. Một số nguồn tin tiết lộ khoảng 2.000 tù nhân sẽ được trả tự do, trong đó có 250 người lĩnh án dài hạn.

Trong vòng 24 tiếng sau khi thỏa thuận có hiệu lực, IDF sẽ bắt đầu rút quân về các khu vực định sẵn, duy trì kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Dải Gaza, phần lớn nằm ngoài các khu vực đô thị.

Israel sẽ tiếp tục nắm giữ vùng đệm dọc toàn bộ biên giới dải đất, gồm Hành lang Philadelphi ở khu vực biên giới Ai Cập - Gaza, cùng với Beit Hanoun và Beit Lahiya ở phía bắc, một dải đồi ở rìa phía đông Gaza City, cũng như phần lớn khu vực Rafah và Khan Younis ở phía nam.

Cả người Israel và Palestine đều hân hoan sau khi các bên công bố thỏa thuận, bước tiến lớn nhất từ trước đến nay nhằm chấm dứt hai năm giao tranh đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng và thả những con tin cuối cùng bị Hamas giam giữ.

