Mỹ dỡ bỏ hạn chế bay sau đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử

Ngày 16/11, Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ chính thức bãi bỏ quy định cắt giảm bắt buộc các chuyến bay nội địa tại 40 sân bay lớn của Mỹ.

Máy bay của Hãng hàng không American Airlines và American Eagle tại sân bay ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo này có hiệu lực từ 6h ngày 17/11 (theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo đó, những hạn chế do FAA áp đặt nhằm đảm bảo an toàn kiểm soát không lưu trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ được điều chỉnh và nới lỏng.

Trước đó, tối 14/11, FAA đã giảm 1/2 yêu cầu cắt giảm số chuyến bay bắt buộc, từ 6% xuống 3%. Với mỗi chuyến bay được khai thác vượt quá giới hạn quy định, FAA có thể áp mức phạt lên tới 75.000 USD mỗi chuyến bay.

Tuy nhiên, thực tế, đa phần các hãng hàng không tại Mỹ đã không tuân thủ quy định được ban hành. Theo công ty chuyên theo dõi và phân tích dữ liệu hàng không Cirium, các hãng bay chỉ hủy khoảng 0,25% số chuyến bay tại 40 sân bay chủ chốt - tỷ lệ cắt giảm thấp hơn mức hủy chuyến thông thường. Tỷ lệ hủy chuyến trên toàn nước Mỹ trong ngày 16/11 chỉ ở mức 0,36%.

Yêu cầu cắt giảm chuyến bay bắt buộc của FAA vốn xuất phát từ tình trạng thiếu hụt trầm trọng kiểm soát viên không lưu trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa. Để đạt mục tiêu nhân sự và đảm bảo an toàn bay, FAA cần bổ sung khoảng 3.500 kiểm soát viên không lưu. Đáng chú ý, nhiều kiểm soát viên không lưu đã phải làm thêm giờ bắt buộc và làm việc liên tục 6 ngày/tuần trong thời gian dài, ngay cả trước khi chính phủ bắt đầu đóng cửa hôm 1/10.

Ngày 14/11, hai ngày sau đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ kết thúc, các kiểm soát viên không lưu và đội ngũ nhân viên FAA đã bắt đầu nhận khoản truy lĩnh bằng khoảng 70% tiền lương hằng tháng.

