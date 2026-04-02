Mỹ kêu gọi công dân rời Iraq, cảnh báo nguy cơ sớm tấn công tại Baghdad

Ngày 2/4, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã kêu gọi toàn bộ công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức, cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tại khu vực trung tâm thủ đô trong vòng 24-48 giờ tới.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, cơ quan ngoại giao Mỹ cho biết, các nhóm dân quân tại Iraq có liên kết với Iran có thể nhắm mục tiêu vào khu vực trung tâm Baghdad - nơi tập trung nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài. Đại sứ quán nhấn mạnh, Iran và các lực lượng đồng minh đã từng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào công dân Mỹ và các mục tiêu liên quan đến Mỹ trên khắp Iraq, trong đó có cả khu vực Kurdistan.

Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ “không tới Iraq vì bất kỳ lý do nào” và “rời đi ngay lập tức nếu đang có mặt tại đây”, đồng thời cảnh báo hàng loạt đối tượng có thể là mục tiêu như công dân Mỹ, doanh nghiệp, trường đại học, cơ quan ngoại giao, cơ sở năng lượng, khách sạn, sân bay,... Phía Washington cũng chỉ trích Baghdad đã chưa ngăn chặn hiệu quả các vụ tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này.

Về phần mình, phía Iraq cho biết, đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ các phái bộ ngoại giao trong bối cảnh tình hình khu vực leo thang. Chính phủ Iraq cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) - một nhóm vũ trang Shiite - mà Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Israel và Iran tiếp tục gia tăng. Cùng ngày, Bộ Y tế Iran cho biết, một cơ sở y tế lâu đời tại thủ đô Tehran - Viện Pasteur Iran - đã bị tấn công, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tehran lên án đây là “cuộc tấn công trực tiếp vào an ninh y tế quốc tế”.

Về phía quân đội Iran, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, ông Ebrahim Zolfaghari tuyên bố, đánh giá của Mỹ và Israel về năng lực quân sự của Iran là “không chính xác”. Ông khẳng định các cơ sở bị phá hủy trong các cuộc không kích gần đây “không đáng kể”, đồng thời nhấn mạnh, các cơ sở chiến lược của Iran nằm ở những địa điểm mà Washington “không thể tiếp cận”.

Quan chức này cũng cảnh báo Mỹ và Israel cần chuẩn bị đối phó với các đợt tấn công “mạnh mẽ và quy mô lớn hơn” trong thời gian tới.

Theo baotintuc.vn