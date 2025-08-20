Mỹ tăng thuế đối với hơn 400 mặt hàng chứa nhôm, thép

{title}
{publish}
{head}
Ngày 19/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã tăng thuế nhập khẩu lên 50% đối với hơn 400 danh mục sản phẩm có chứa nhôm và thép, qua đó làm gia tăng đáng kể phạm vi và tác động của công cụ thuế quan đối với thương mại.
Các sản phẩm thép chờ xuất khẩu tại cảng ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo đó, Mỹ đã bổ sung 407 mặt hàng vào danh sách các sản phẩm thép và nhôm “phái sinh” chịu thuế theo ngành, trong đó có tuabin gió, cần cẩu di động, máy ủi, toa tàu hỏa, đồ nội thất, cùng nhiều thiết bị công nghiệp nặng khác”. Danh mục còn bao gồm các bộ phận hệ thống xả ô-tô và thép điện dùng cho xe điện.
Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Mỹ Jeffrey Kessler nhấn mạnh động thái này nhằm mở rộng phạm vi của thuế thép và nhôm, đồng thời ngăn chặn việc lách luật, góp phần hồi sinh ngành thép và nhôm Mỹ.
Trước đó, các nhà sản xuất thép của Mỹ, trong đó có Cleveland Cliffs, đã kiến nghị chính quyền mở rộng phạm vi áp thuế quan đối với các mặt hàng thép và nhôm.
Trong khi đó, một số nhà sản xuất ô-tô nước ngoài từng kêu gọi Mỹ không áp thuế đối với các linh kiện này, cho rằng Washington hiện chưa đủ năng lực sản xuất nội địa để đáp ứng nhu cầu.
Giới chuyên gia cảnh báo tác động của việc biện pháp thuế quan này là rất lớn. Ông Jason Miller, Giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học bang Michigan, cho biết, các mức thuế thép và nhôm hiện ảnh hưởng đến ít nhất 320 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu, dựa trên giá trị hải quan chung của năm 2024. Theo ông, điều này sẽ gây thêm áp lực đối với lạm phát.
Nhà trắng hiện chưa phản hồi về việc liệu các mức thuế nhôm và thép mới có cộng thêm vào các mức thuế áp dụng theo từng quốc gia mà Tổng thống Trump cũng đã công bố hay không.
Nguồn nhandan.vn
Giữa thế kỷ 21, một nạn đói vừa được Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố ở Dải Gaza, khi hơn nửa triệu người lâm vào cảnh đói khát “thảm khốc”. Nạn đói ở dải đất 2 triệu người...
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 22/8 (giờ địa phương), còi báo động phòng không tiếp tục vang lên tại khu vực miền Trung Israel do một tên lửa được phóng từ Yemen. Lực...
Chính phủ Thái Lan ngày hôm qua (21/8) tuyên bố, tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.
Theo nhận định của giới phân tích, sẽ cần thời gian để các nhà hoạch định quân sự của Mỹ và EU xác định phương án nào vừa khả thi về mặt quân sự lại vừa được Điện Kremlin chấp nhận.
Trong bối cảnh tiến trình hòa đàm Nga - Ukraine đang được nối lại, Phần Lan bất ngờ nổi lên như một nhân tố đặc biệt, có khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai hòa bình của Kiev.
Quân đội Israel đã thực hiện những bước đầu tiên của chiến dịch quân sự ở thành phố Gaza, với việc huy động 60.000 quân dự bị và dự kiến thêm 20.000 quân nữa vào cuối tháng...
Chính quyền Mỹ hôm 20/8 đã đặt thêm lệnh trừng phạt đối với hai thẩm phán và hai công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cáo buộc Tòa án này là mối đe dọa an ninh quốc...