Mỹ và châu Âu phối hợp xây dựng đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine

Tổng thống Trump dù khẳng định binh sĩ Mỹ sẽ không hiện diện ở Ukraine, nhưng Washington chắc chắn có thể hỗ trợ từ trên không và các phương tiện khác, bảo đảm an toàn cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C. ngày 18/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà Trắng ngày 19/8 khẳng định Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo đội ngũ an ninh phối hợp với châu Âu để hỗ trợ điều phối các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã khẳng định rõ rằng binh sĩ Mỹ sẽ không hiện diện ở Ukraine, nhưng Washington chắc chắn có thể hỗ trợ hoạt động điều phối và có thể cung cấp các phương tiện bảo đảm an ninh khác cho các đồng minh châu Âu.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể đóng vai trò hỗ trợ “từ trên không” trong cơ chế bảo đảm an ninh sau xung đột cho Ukraine.

Phát biểu trên kênh Fox News một ngày sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump cho biết quân đội Mỹ có thể hỗ trợ các đồng minh của Ukraine “từ trên không”.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ sự hỗ trợ mà nhà lãnh đạo Mỹ đề cập có phải là việc sử dụng máy bay tiêm kích hay chia sẻ năng lực, như tình báo, giám sát hay trinh sát.

Cũng trong ngày 19/8, trang Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ, Ukraine và nhiều nước châu Âu đã thành lập một ủy ban chung nhằm phối hợp về một dự thảo đề xuất đảm bảo an ninh cho Kiev.

Tin cho hay giới chức cấp cao các bên sẽ phối hợp để đưa ra một đề xuất toàn diện trong những ngày tới, được cho có thể bao gồm sự tham gia của không lực Mỹ.

Nguồn nhandan.vn