Năm quan điểm chỉ đạo lớn tại Đại hội XIV của Đảng: Kiên định hệ tư tưởng chỉ đạo mang tính nguyên tắc

Quan điểm chỉ đạo thứ nhất giữ vị trí đặc biệt quan trọng, bởi đây là quan điểm mang tính nguyên tắc, nền tảng tư tưởng - chính trị, chi phối việc hình thành và triển khai các quan điểm còn lại. Việc nhận thức đúng và thực hiện nhất quán quan điểm này có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định chính trị, định hướng phát triển và tương lai của đất nước.

Quang cảnh phiên thảo luận trong buổi sáng ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIV của Đảng.

Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới với hai mục tiêu 100 năm. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước đang đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới, Đại hội XIV của Đảng đã xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn nhằm dẫn dắt quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Trước tiên, Đảng ta khẳng định: Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kiên định sự lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn lịch sử hơn 95 năm qua đã chứng minh, mọi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định kiên định nguyên tắc này như một tất yếu khách quan, không phải là sự lựa chọn mang tính chủ quan.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi “đa nguyên, đa đảng”, việc kiên định sự lãnh đạo của Đảng không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển đất nước.

Tuy nhiên, kiên định không đồng nghĩa với bảo thủ, trì trệ. Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; gắn chặt giữa kiên định nguyên tắc với đổi mới phương thức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển và kỳ vọng của nhân dân.

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với phát triển sáng tạo trong thực tiễn Việt Nam

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định đây là hệ giá trị lý luận có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc trong việc nhận thức và cải tạo thế giới.

Điểm nhấn quan trọng trong quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIV là sự kết hợp biện chứng giữa kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo. Kiên định không phải là sao chép máy móc, giáo điều, mà là nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong từng giai đoạn.

Thực tiễn đổi mới đã chứng minh, chỉ có trên cơ sở kiên định nền tảng tư tưởng, Đảng mới có thể đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn như ngày nay.

Kiên định đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn

Đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp quy luật phát triển và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định kiên định con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, nhưng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện trên cơ sở tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận.

Thực tiễn luôn vận động, biến đổi nhanh chóng; do đó, nếu không kịp thời điều chỉnh, bổ sung tư duy và chính sách, đổi mới có thể rơi vào tình trạng chậm thích ứng. Quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIV thể hiện tư duy mở, khoa học, chống lại cả hai khuynh hướng sai lầm: Bảo thủ, trì trệ và nóng vội, chủ quan, duy ý chí.

Phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới

Một nội dung phát triển mới có ý nghĩa chiến lược trong quan điểm chỉ đạo thứ nhất là yêu cầu phát huy tự chủ chiến lược và xác lập mô hình phát triển mới. Tự chủ chiến lược được hiểu là khả năng làm chủ định hướng phát triển, không bị lệ thuộc, chi phối bởi các tác động bên ngoài, đồng thời tận dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế.

Mô hình phát triển mới mà Đại hội XIV hướng tới là mô hình phát triển nhanh nhưng bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn chặt với tiến bộ và công bằng xã hội. Đây là sự phát triển tư duy quan trọng, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

Quan điểm “lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển” thể hiện tư duy biện chứng sâu sắc của Đảng trong xử lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị - xã hội. Phát triển kinh tế tạo nền tảng vật chất cho ổn định; ngược lại, ổn định chính trị - xã hội là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia rơi vào bất ổn do phát triển thiếu bền vững, quan điểm này càng khẳng định tính đúng đắn và giá trị thực tiễn của đường lối phát triển Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất của phát triển

Đại hội XIV tiếp tục khẳng định: Mọi chủ trương, chính sách phát triển đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Đây là sự kế thừa và phát triển tư tưởng “lấy dân làm gốc”, đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.

Khái niệm “hạnh phúc” được nhấn mạnh cho thấy tư duy phát triển của Đảng ngày càng toàn diện, không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế, mà quan tâm sâu sắc đến chất lượng cuộc sống, môi trường sống, cơ hội phát triển và sự an toàn của người dân.

Quan điểm chỉ đạo thứ nhất kết thúc bằng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ bằng sức mạnh quân sự, mà bằng tổng hợp các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và thế trận lòng dân.

Có thể thấy, quan điểm chỉ đạo thứ nhất do Đại hội XIV của Đảng xác định là sự kết tinh giữa kiên định và đổi mới, giữa nguyên tắc và sáng tạo, giữa phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Việc kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc, đồng thời không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn chính là nền tảng tư tưởng - chính trị vững chắc để Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân và tương lai của dân tộc trong giai đoạn mới.

