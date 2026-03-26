Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số

Xác định nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chuyển đổi số, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng và từng bước hoàn thiện đội ngũ nhân lực số từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, chủ động tháo gỡ các “điểm nghẽn” về chất lượng chuyên sâu, hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và xã hội số.

Cán bộ xã Bình Nguyên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cùng với đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ, tỉnh đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội dung đào tạo được đổi mới theo hướng thực tiễn, tập trung vào kỹ năng tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, quản lý chữ ký số và vận hành chính quyền số. Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 4 khóa đào tạo trực tuyến và 15 lớp đào tạo trực tiếp, thu hút hơn 13.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Đáng chú ý, việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng và phản ứng nhanh tại 148 xã, phường đã phát huy hiệu quả, trở thành cầu nối hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các giao dịch điện tử, từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng. Nhờ đó, chất lượng nguồn nhân lực số trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã bố trí cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách chuyển đổi số, cơ bản đáp ứng yêu cầu tham mưu và vận hành các hệ thống thông tin dùng chung. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nguồn nhân lực này vẫn còn hạn chế về số lượng và chất lượng chuyên sâu. Ở nhiều nơi, cán bộ CNTT chủ yếu kiêm nhiệm, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai nhiệm vụ, nhất là tại cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, tỉnh còn thiếu cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực như an toàn thông tin, bảo mật và quản trị dữ liệu lớn. Đây là những vấn đề cần sớm được giải quyết nhằm nâng cao chất lượng chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Lợi, cán bộ phụ trách an toàn, an ninh mạng UBND xã Bình Nguyên cho biết: “Chuyển đổi số đã tạo chuyển biến rõ nét, song tại cơ sở vẫn là lĩnh vực mới, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên trách còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên sâu về an toàn hệ thống. Tuy nhiên, với lợi thế đội ngũ cán bộ trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, địa phương có điều kiện để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”.

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng nhân lực phục vụ phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu 100% cán bộ nhà nước và người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã được bồi dưỡng kiến thức số, đồng thời đạt mục tiêu 80% người trong độ tuổi lao động thành thạo kỹ năng số thiết yếu vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ tham mưu, trọng tâm là kỹ năng quản lý trong môi trường số; tăng cường ứng dụng các công nghệ như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Blockchain trong quản lý, điều hành. Đồng thời, phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin mạng cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, bền vững.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh tập trung phát triển hệ sinh thái giáo dục số, nâng cao kỹ năng cho giáo viên và học sinh thông qua giáo dục STEM và mô hình trường học thông minh.

Cùng với đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực viễn thông, CNTT sẽ tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển bền vững, từng bước khẳng định vị thế trong kỷ nguyên số.

Trần Tỉnh