Nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả

Đổi mới, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả giúp Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Vĩnh Phúc (Co-opBank Vĩnh Phúc) phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng tín dụng, Co-opBank Vĩnh Phúc siết chặt công tác quản lý, đảm bảo thực hiện đúng quy trình trước, trong và sau khi cho vay, đặc biệt ở khâu thẩm định. Phân công cán bộ tín dụng phụ trách bám sát địa bàn đánh giá hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của khách hàng; sau khi giải ngân, đồng vốn phải được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả. Đồng thời, lãnh đạo ngân hàng luôn giám sát chặt chẽ từng món vay, đánh giá khả năng tăng trưởng, tiến độ thu nợ gốc, lãi... kịp thời phát hiện và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, Co-opBank Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi nâng cao nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để khách hàng giao dịch thuận tiện...

Nhờ nguồn vốn của Co-opBank Vĩnh Phúc, gia đình chị Nguyễn Thị Chuyên, xã Vĩnh Phú đã đầu tư, mở rộng mô hình chăn nuôi bò sữa, đem lại nguồn thu nhập ổn định từ 600 - 700 triệu đồng/năm.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tín dụng giúp hoạt động kinh doanh của Co-opBank Vĩnh Phúc luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững. Hiện, tổng dư nợ cho vay của Co-opBank Vĩnh Phúc đạt hơn 1.075 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cuối năm 2024; tăng 30% so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu đảm bảo ở mức an toàn, chiếm 0,36%/tổng dư nợ cho vay. Nguồn vốn đã và đang phát huy hiệu quả giúp nhiều hộ cá thể, doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Dẫn chúng tôi thăm mô hình nuôi bò sữa, chị Nguyễn Thị Chuyên, xã Vĩnh Phú chia sẻ: Trước kia chưa có vốn, gia đình chỉ chăn nuôi vài ba con bò sữa nên kinh tế khá chật vật. Nhờ nguồn vốn vay của Co-opBank Vĩnh Phúc, từ năm 2019, gia đình có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi, với tổng đàn 26 con như hiện nay đã đem lại cho gia đình nguồn thu ổn định từ 600 - 700 triệu đồng/năm. Tôi đã từng vay vốn tại nhiều ngân hàng nhưng lựa chọn Co-opBank Vĩnh Phúc để gắn bó lâu dài bởi thái độ phục vụ luôn gần gũi, thân thiện; lãi suất vay hợp lý; thủ tục xét duyệt hồ sơ vay vốn nhanh chóng, thuận tiện...

Bà Lê Hoàng Hạnh, Giám đốc Co-opBank Vĩnh Phúc cho biết: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, ổn định, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu, thời gian tới, Co-opBank Vĩnh Phúc tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng cho vay, phát triển kinh tế của Ngân hàng Nhà nước khu vực IV, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, của tỉnh và các địa phương; khai thác tốt nguồn vốn trong dân, chủ động cân đối nguồn vốn để có giải pháp triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp, duy trì, giữ vững đà tăng trưởng, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tài chính cũng như đảm bảo giữ vững vai trò là “Ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)” - Điều hòa vốn cho các QTDND có đầy đủ nguồn cho thành viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo đó, ngân hàng luôn chú trọng tới việc thực hiện chức trách, vai trò ngân hàng đầu mối đối với các QTDND trên địa bàn, đảm bảo nguồn vốn cho vay, chi trả tiền gửi cho các quỹ, tư vấn đào tạo nghiệp vụ, hỗ trợ phát triển dịch vụ ngân hàng số hiện đại đến từng QTDND. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thương hiệu, vai trò hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đối với hệ thống QTDND.

Đặc biệt, Co-opBank Vĩnh Phúc luôn bám sát diễn biến thị trường để có cơ chế lãi suất linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức huy động, đẩy mạnh các sản phẩm mới về cho vay, huy động, điều hòa vốn. Thực hiện việc tăng trưởng tín dụng trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh khoản, cân đối nguồn vốn; tập trung tín dụng vào khu vực trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. Đồng thời, tích cực, chủ động thông tin về chương trình, chính sách tín dụng của ngân hàng để khách hàng nắm bắt thông tin, tiếp cận nguồn vốn, nhất là vốn vay ưu đãi. Tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp.

Trần Tỉnh