Chìa khóa nâng vị thế nông sản

Số hoá đang trở thành lực đẩy quan trọng giúp nông sản tỉnh ta mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng niềm tin của người tiêu dùng. Từ việc áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, nhật ký điện tử đến mở rộng bán hàng trực tuyến, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX) đã chủ động chuyển mình, tạo dựng thương hiệu nông sản chất lượng cao trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

Sản phẩm chè búp xanh Yên Thuỷ của Công ty TNHH một thành viên 2-9 Hòa Bình được nhiều người biết đến thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Mở rộng thị trường nhờ nền tảng số

Hiện, toàn tỉnh có hàng ngàn sản phẩm nông nghiệp được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. Hệ thống dữ liệu này cung cấp thông tin về quy trình sản xuất, chứng nhận an toàn, kiểm nghiệm chất lượng... giúp người tiêu dùng xác thực nguồn gốc một cách minh bạch và thuận tiện.

Nhiều đặc sản địa phương như: Măng Kim Bôi, chè Long Cốc, bưởi Đoan Hùng, thịt chua Thanh Sơn, mật ong Tam Đảo... đã được phân phối rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử lớn. Doanh thu trực tuyến của nhiều đơn vị nhìn chung duy trì tăng trưởng ổn định, kể cả trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Tại HTX 3T - Nông sản Cao Phong, chuyển đổi số đang được triển khai bài bản ở cả khâu sản xuất lẫn thương mại. Bà Vũ Thị Lệ Thủy - Giám đốc HTX cho biết, đơn vị đã áp dụng nhật ký sản xuất điện tử, chuẩn bị lắp đặt hệ thống tưới tự động, đồng thời đưa vào sử dụng nhiều phần mềm bán hàng và quy trình sơ chế, bảo quản sau thu hoạch. Việc số hoá giúp HTX giảm chi phí, tối ưu quản lý và nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng.

Về thương mại, HTX đẩy mạnh bán hàng qua Internet và mạng xã hội, mở rộng tệp khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh thị trường nông sản biến động, đòi hỏi các đơn vị phải chủ động hơn trong quảng bá và tiêu thụ.

HTX đang cung ứng các dòng cam đặc sản như cam lòng vàng, cam đường, cam canh, cam V2, cam xã Đoài... Cùng với sản phẩm tươi, HTX đã phát triển thêm mứt cam, cam sấy lạnh, detox cam, tinh dầu cam và đang lên kế hoạch mở rộng với nước cam tươi, mật cam. Mục tiêu của HTX là xây dựng chuỗi giá trị khép kín, gia tăng giá trị cho quả cam Cao Phong và từng bước củng cố thương hiệu nông sản địa phương.

Còn tại xã Tam Đảo, Công ty cổ phần Ong Tam Đảo sở hữu hệ thống sản xuất đạt chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế an toàn thực phẩm (FSSC 22000), đảm bảo quy trình chế biến, đóng gói được kiểm soát nghiêm ngặt. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ong Tam Đảo Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh: Số hóa là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp quảng bá hiệu quả, minh bạch hoá thông tin và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Đối với thị trường quốc tế, số hoá giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu, so sánh và phân biệt các dòng mật ong, đặc biệt là giữa mật ong tự nhiên, mật ong nuôi đường và mật ong hoang dã. Đây là thông tin then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng nước ngoài - nhóm khách hàng vốn đòi hỏi tiêu chuẩn cao về tính tự nhiên và an toàn.

Phần lớn thị trường xuất khẩu ưu tiên sản phẩm mật ong nuôi tự nhiên, không can thiệp bằng đường hoặc hóa chất. Nhờ các kênh số, doanh nghiệp có thể chứng minh quy trình sản xuất minh bạch, cung cấp dữ liệu truy xuất rõ ràng, giúp khách hàng nhận diện giá trị thực và yên tâm lựa chọn sản phẩm của công ty.

Nhờ số hóa, các sản phẩm chế biến của HTX 3T - nông sản Cao Phong tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng.

Tăng tốc chuyển đổi số

Thời gian qua, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong tỉnh đã tích cực đưa sản phẩm nông nghiệp lên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ lợi thế lan tỏa nhanh, các kênh này giúp thương hiệu tiếp cận hàng ngàn khách hàng mới, thúc đẩy tương tác và thu nhận phản hồi trực tiếp. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt thị hiếu, điều chỉnh chiến lược kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Thương mại, Sở Công thương khẳng định, minh bạch thông tin là điều kiện tiên quyết để nông sản vươn xa. Chỉ khi dữ liệu được cung cấp rõ ràng, truy xuất đầy đủ, sản phẩm mới đủ sức tạo dựng niềm tin và mở rộng thị trường.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp, HTX trong tỉnh đã thay thế phương pháp ghi chép thủ công bằng nhật ký điện tử, giúp tiết kiệm 30 - 40% thời gian quản lý, tạo nền tảng để xây dựng các chuỗi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, HACCP, GlobalGAP.

Song song với sản xuất, hoạt động xây dựng thương hiệu số cũng được đẩy mạnh. Doanh nghiệp đầu tư hệ thống nhận diện, video quảng bá, website giới thiệu sản phẩm, bộ ảnh chuẩn hoá... nhằm tăng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, đồng thời mở đường thâm nhập các thị trường quốc tế khó tính.

Tuy nhiên, chuyển đổi số trong nông nghiệp vẫn gặp những rào cản nhất định. Một bộ phận nông dân còn hạn chế kỹ năng công nghệ; hạ tầng công nghệ ở một số địa bàn chưa đồng bộ; chi phí vận hành các nền tảng số còn cao đối với HTX quy mô nhỏ. Đây là những yếu tố cần được giải quyết để số hoá nông nghiệp phát huy hiệu quả tối đa.

Có thể thấy, số hoá đã và đang mang lại lợi ích rõ rệt cho các sản phẩm nông sản địa phương như nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng tính minh bạch và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khi dữ liệu và công nghệ được áp dụng sâu rộng, nông dân và doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong sản xuất, cải thiện chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Phú Thọ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số toàn diện, tạo nền tảng để nông nghiệp Đất Tổ phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

Hồng Trung