Ngân hàng nhà nước khu vực 4 làm việc với xã Bình Nguyên về hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 4/12, Ngân hàng nhà nước khu vực 4 đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Bình Nguyên nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, góp phần đảm bảo hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả.

Đoàn công tác NHNN khu vực 4 thăm mô hình kinh tế của thành viên Quỹ tín dụng nhân dân Hương Canh

Trên địa bàn xã Bình Nguyên hiện nay có Quỹ tín dụng nhân dân Hương Canh đang hoạt động. Đến ngày 30/11, Quỹ có hơn 900 thành viên, tổng nguồn vốn đạt gần 183 tỷ đồng, trong đó vốn huy động chiếm 90%. Trong những năm qua, Quỹ luôn duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân Hương Canh báo cáo tại buổi làm việc

Trong cơ cấu cho vay, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, với hơn 60% tổng dư nợ; cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng, tiêu dùng chiếm hơn 30%. Tuy vậy, Quỹ vẫn gặp nhiều khó khăn như địa bàn hoạt động còn hạn chế sau sắp xếp đơn vị hành chính, áp lực cạnh tranh lớn tới từ các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn, cơ sở vật chất và pháp lý trụ sở còn vướng mắc.

Đồng chí Trương Thu Hòa - Quyền Giám đốc NHNN khu vực 4 phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ngân hàng nhà nước khu vực 4 ghi nhận những kết quả đã đạt được của các Quỹ tín dụng nhân dân Hương Canh trong thời gian qua. Với các kiến nghị của Quỹ, Ngân hàng nhà nước khu vực 4 sẽ có những hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành để Quỹ nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển an toàn, bền vững, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đăng Khoa


Đăng Khoa

