Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tổng kết Trụ sở chỉ huy Chiến dịch 515 và gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 4/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Trụ sở chỉ huy Chiến dịch 515 và giao hữu bóng đá gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên. Đến dự có lãnh đạo Sở NN&MT, Hội Xuất bản Việt Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai - Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên và các đơn vị phối hợp.

Tổng kết Trụ sở chỉ huy Chiến dịch 515 và gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao quà cảm ơn các đơn vị hợp tác thực hiện Chiến dịch 515

Chiến dịch 515 có tên đầy đủ là “Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” do Bộ NN&MT phối hợp với Bộ Công an tổ chức, nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng bảng giá đất năm 2026. Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ Chiến dịch 515/KH-BCA-BNN&MT về làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai; đồng thời từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, thuế và tài chính. Sở NN&MT đã thành lập Tổ công tác thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó tổ chức tập huấn, rà soát, đối soát dữ liệu tại 100% xã, phường; hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa và bàn giao dữ liệu làm sạch.

Đến ngày 30/11, chiến dịch kết thúc và đạt được kết quả vượt xa mong đợi với khoảng 95% khối lượng làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai; dữ liệu sẵn sàng kết nối lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Tổng kết Trụ sở chỉ huy Chiến dịch 515 và gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên

Đại diện Công ty TNHH JAHWA VINA, phường Vĩnh Phúc trao số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên.

Nhân dịp này, với truyền thống “thương người như thể thương thân”, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đã diễn ra hoạt động đấu giá các sản phẩm (sâm Ngọc Linh) và thu được số tiền gần 30 triệu đồng gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Đây là hoạt động nhân văn như một lời động viên, một vòng tay sẻ chia đúng lúc gửi tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch và chuyển đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Tổng kết Trụ sở chỉ huy Chiến dịch 515 và gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên

Ban tổ chức tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho hai đội bóng tham gia.

Trước đó, cũng trong chương trình đã diễn ra các hoạt động thể thao chào mừng.

Tổng kết Trụ sở chỉ huy Chiến dịch 515 và gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên

Ngọc Lam


Ngọc Lam

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chiến dịch Tây nguyên Miền trung Đồng bào Ủng hộ Việt nam văn phòng đăng ký đất đai Quản lý đất đai tỉnh Phú Thọ Giao hữu bóng đá
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đánh thức “mỏ vàng” ven sông Đà

Đánh thức “mỏ vàng” ven sông Đà
2025-12-05 09:53:00

baophutho.vn Sau sáp nhập các đơn vị hành chính, xã Thanh Thủy không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy mà còn từng bước khẳng định vị thế là điểm đến...

Sức hút của điểm đến Phú Thọ

Sức hút của điểm đến Phú Thọ
2025-12-05 06:19:00

baophutho.vn Triển khai đồng bộ từ quảng bá, nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm đến chuyển đổi số, Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 tạo động lực...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long