Chương trình kích cầu du lịch:

Sức hút của điểm đến Phú Thọ

Triển khai đồng bộ từ quảng bá, nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm đến chuyển đổi số, Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 tạo động lực mạnh mẽ giúp du lịch Phú Thọ tăng tốc. Lượng khách tăng 11,1%, doanh thu đạt 14.800 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định hướng đi đúng và hiệu quả của tỉnh trong không gian phát triển mới.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Phú Thọ sở hữu 3 vùng sinh thái đặc trưng, gồm vùng đồi trung du, vùng núi và đồng bằng ven sông. Đây là không gian rộng mở cho phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái - nghỉ dưỡng, cộng đồng và du lịch nông nghiệp. Tỉnh có hệ thống di sản văn hóa phong phú, nổi bật là Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - hai di sản được UNESCO ghi danh. Cùng với đó là thế mạnh đặc biệt về du lịch tâm linh gắn với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - trung tâm hội tụ và lan tỏa dòng chảy văn hóa Lạc Việt. Hệ thống sông núi, rừng đặc dụng, hang động, thung lũng và nguồn suối khoáng nóng Thanh Thủy tạo điều kiện hình thành các sản phẩm nghỉ dưỡng, trị liệu sức khỏe, du lịch khám phá tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, hồ Hòa Bình, đồi chè Long Cốc... Các khu du lịch quốc gia Đền Hùng, Tam Đảo và chuỗi du lịch cộng đồng Mường - Dao - Thái mở ra không gian kết nối vùng giàu tiềm năng. Đây là lợi thế lớn để Phú Thọ thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường trong giai đoạn 2025 - 2030.

Du khách trải nghiệm tại gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ tại Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2025.

Chọn Phú Thọ làm điểm đến cho kỳ nghỉ cuối tuần, chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi rất ấn tượng với gói kích cầu du lịch mà tỉnh đang áp dụng. Chúng tôi đặt combo gồm phòng nghỉ, vé suối khoáng và tour tham quan Đền Hùng với mức giá giảm gần 25%. Hệ thống thanh toán online nhanh, quét mã QR để xem thông tin điểm đến rất tiện. Dịch vụ tốt hơn nhiều so với lần tôi đến cách đây 2 năm".

Theo chị Hà, không chỉ giá tốt, các khu, điểm du lịch được đầu tư chỉnh trang, từ đường vào khu sinh thái đến bãi đỗ xe, không gian trải nghiệm... đều gọn gàng và thân thiện hơn. Trải nghiệm ấy phản chiếu đúng nỗ lực của các cơ sở du lịch trong việc nâng chất lượng dịch vụ gắn với chương trình kích cầu.

Thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Công điện số 34/CĐ- TTg và Chương trình kích cầu du lịch của Bộ VH-TT&DL, tỉnh Phú Thọ tổ chức và tham gia hàng loạt sự kiện quan trọng. Các hoạt động quảng bá nổi bật có thể kể đến: Lễ hội Hoa Ban 2025; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21; Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội; Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên 2025; Hội chợ ITE HCMC... Tỉnh đón nhiều đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát sản phẩm, như “Sắc màu Đất Tổ - Đi để yêu”, “Discover Xuân Sơn”, các đoàn đối tác Thái Lan, miền Trung và doanh nghiệp du lịch quốc tế.

Chiến dịch truyền thông số “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” được triển khai mạnh mẽ trên mạng xã hội, nền tảng video ngắn, livestream lễ hội, trải nghiệm ẩm thực. Các sản phẩm số như bản đồ du lịch, clip giới thiệu điểm đến, mã QR tại các khu - điểm được áp dụng rộng rãi, giúp nâng cao trải nghiệm của du khách.

Năm 2025, toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp tham gia Chương trình kích cầu du lịch với mức ưu đãi 10 - 30%, áp dụng cho combo lưu trú - ăn uống - vé tham quan, voucher gia đình, mã giảm giá theo mùa. Tổng lượng khách đạt 14,5 triệu lượt, tăng hơn 1,4 triệu lượt so với năm 2024; khách quốc tế đạt 676 nghìn lượt, tăng 11,8%. Hệ thống cơ sở lưu trú phát triển mạnh, với 1.525 cơ sở, 92 khách sạn từ 1 - 5 sao. Các khu du lịch trọng điểm như Đền Hùng, Thanh Thủy, Xuân Sơn, Tam Đảo, hồ Hòa Bình... ghi nhận lượng khách tăng cao nhờ nâng cấp hạ tầng, mở rộng dịch vụ và tạo thêm nhiều sản phẩm mới như du lịch MICE, du lịch cộng đồng, nông nghiệp, du lịch đêm, dịch vụ thể thao - giải trí.

Theo đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Chương trình kích cầu năm 2025 mang lại nhiều kết quả rõ nét: Du lịch của tỉnh đã cải thiện được cả lượng và chất: Khách tăng, doanh thu tăng, hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp hơn. Sản phẩm được đa dạng hóa, doanh nghiệp chủ động tham gia các gói kích cầu, hạ tầng được nâng cấp và chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt. Các liên kết vùng tiếp tục mở rộng, tạo sức hút ổn định và bền vững.

Tuy vậy, Sở VH-TT&DL nhận thấy còn những hạn chế: Thời gian lưu trú bình quân chỉ 1, 2 ngày; mức chi tiêu còn thấp; sản phẩm đặc trưng chưa thật sự nổi bật; nguồn nhân lực thiếu kỹ năng ngoại ngữ và quản trị; một số dịch vụ chưa đồng bộ. Công tác chuyển đổi số còn thiếu một hệ sinh thái hoàn chỉnh, dữ liệu chưa được liên thông, cập nhật theo thời gian thực.

Để nâng cao hiệu quả kích cầu trong các năm tiếp theo, ngành Du lịch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển mạnh sản phẩm du lịch đặc trưng: Văn hóa - tâm linh (Đền Hùng, Tây Thiên, Đền Thác Bờ), sinh thái - nghỉ dưỡng (Thanh Thủy, Kim Bôi, Xuân Sơn), du lịch nông nghiệp, cộng đồng, MICE và du lịch đêm. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành: Hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh với ứng dụng du lịch, bản đồ số, thanh toán trực tuyến, hệ thống thống kê thời gian thực. Thu hút nhà đầu tư chiến lược để xây dựng khu nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn. Chú trọng nâng cao chất lượng nhân lực. Mở rộng liên kết vùng với Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La, Ninh Bình... hình thành tour liên tỉnh, sản phẩm xuyên vùng.

Có thể khẳng định, Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 đã tạo chuyển biến tích cực về hình ảnh, chất lượng và sức hút điểm đến Phú Thọ. Tín hiệu tăng trưởng tích cực về khách, doanh thu, hạ tầng và sản phẩm cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục bứt phá, xây dựng du lịch xanh - thông minh - bền vững, trở thành ngành kinh tế quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.

Hương Lan