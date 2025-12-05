Đánh thức “mỏ vàng” ven sông Đà

Sau sáp nhập các đơn vị hành chính, xã Thanh Thủy không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy mà còn từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch khoáng nóng - nghỉ dưỡng trọng điểm của tỉnh. Từ lợi thế thiên nhiên, chiều sâu văn hóa đến chiến lược phát triển bài bản, du lịch Thanh Thủy đang mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Hội tụ tài nguyên văn hóa và khoáng nóng quý hiếm

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm các xã Sơn Thủy, Đoan Hạ, Bảo Yên và thị trấn Thanh Thủy, xã Thanh Thủy hiện có diện tích tự nhiên hơn 31km2 với dân số trên 27.500 người. Những ngày đầu sáp nhập, khó khăn là điều không tránh khỏi, song bằng sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, mọi hoạt động kinh tế - xã hội nhanh chóng đi vào ổn định. Trong đó, du lịch tiếp tục được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn.

Du khách trải nghiệm tắm khoáng tại suối khoáng nóng Thanh Thủy.

Thanh Thủy là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa với hệ thống 14 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 6 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Các điểm di tích tiêu biểu như Chùa Đông Quang, Đình Sơn Vi, Cụm đình đền Viễn Lãm, Đình Long Phụng, Cụm đền Thượng Lộc - chùa Hưng Phúc, Cụm đình La Phù - chùa Phương Lâm không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương.

Bên cạnh di sản vật thể là hệ thống di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc như lễ hội truyền thống, hội cướp cây bông của Đình La Phù tái hiện truyền thuyết Đức Thánh Tản Viên Sơn luyện quân đánh giặc, các câu lạc bộ Hát Xoan, chèo cổ duy trì hoạt động đều đặn. Đặc biệt, cây thị hơn 700 năm tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt Nam càng làm dày thêm “trầm tích” văn hóa của vùng đất này.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất làm nên thương hiệu du lịch Thanh Thủy chính là mỏ nước khoáng nóng quý hiếm phân bố dọc bờ sông Đà với diện tích trên 300ha. Nguồn khoáng nóng có nhiệt độ tự nhiên từ 37 đến 54 độ C, chứa nhiều vi lượng có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là chất phóng xạ radon - rất hiếm ở Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu quy mô lớn.

Cùng với du lịch nghỉ dưỡng là du lịch ẩm thực mang đậm hương vị miền trung du. Các món đặc sản từ cá sông Đà, gà đồi, bánh sắn, rau sắn muối, gạo ST25, trà gạo nứt đỗ đen OCOP 3 sao đã và đang trở thành lực hút níu chân du khách mỗi khi đến với Thanh Thủy.

Du khách Trần Thị Giang Hương ở Hà Nội cho biết: “Tôi thường xuyên đến xã Thanh Thủy nghỉ dưỡng dịp cuối tuần. Ở đây, tôi được ngâm mình trong dòng khoáng nóng, thưởng thức các món ăn mang đậm hồn cốt vùng sông nước. Buổi tối còn được thưởng thức đêm nhạc đường phố. Tôi rất thích nơi này".

Khát vọng thành điểm du lịch trọng điểm

Hiện nay, trên địa bàn xã Thanh Thủy có 9 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch sinh thái đang hoạt động hiệu quả. Nhiều khu, điểm du lịch đạt tiêu chuẩn tương đương từ 3 đến 5 sao, nổi bật như Đảo Ngọc Xanh, Lynn Time Thanh Thủy, Bamboo Resort, Tre Nguồn Resort, Thanh Lâm Resort...

Toàn xã có 24 cơ sở lưu trú với hơn 3.600 phòng nghỉ, trong đó trên 3.000 phòng đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao. Hệ thống nhà hàng, trung tâm mua sắm, dịch vụ phục vụ du khách ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu của dòng khách nghỉ dưỡng chất lượng cao. Chỉ tính riêng đến tháng 9/2025, Thanh Thủy đã đón khoảng 685.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 509 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2025, lượng khách sẽ chạm mốc 900.000 lượt với doanh thu khoảng 670 tỷ đồng - con số ấn tượng trong bối cảnh địa phương vừa trải qua sắp xếp đơn vị hành chính. Một điểm nhấn mới trong phát triển sản phẩm du lịch là chương trình “Đêm nhạc đường phố - Phố đi bộ” được tổ chức vào tối thứ Bảy hằng tuần. Không gian văn hóa hiện đại này đã tạo sức hút rõ nét, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Thanh Thủy đặt mục tiêu trở thành điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Phú Thọ, phát triển bền vững dựa trên khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng nóng kết hợp du lịch văn hóa, sinh thái và chuyển đổi số. Mục tiêu đến năm 2030, địa phương đón khoảng 1,5 triệu lượt khách mỗi năm, doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, hình thành ít nhất 5 sản phẩm du lịch đặc trưng và 3 tuyến du lịch liên vùng.

Cùng với đó, Thanh Thủy tập trung thu hút các dự án lớn: Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng tại Bảo Yên, khu dân cư nông thôn mới Đồng Váng, khu du lịch sinh thái Hồ Suối Rồng, khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại trung tâm... với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Hạ tầng giao thông, cảnh quan đô thị, hệ thống wifi công cộng, quảng bá số cũng được ưu tiên đầu tư đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển du lịch không chỉ là khai thác tài nguyên sẵn có mà đi theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, ứng dụng chuyển đổi số, gắn lợi ích của doanh nghiệp với đời sống người dân. Mỗi người dân là một đại sứ du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Thanh Thủy văn minh, thân thiện, an toàn trong lòng du khách”.

Với tiềm năng sẵn có, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và quyết tâm mạnh mẽ từ chính quyền đến người dân, du lịch Thanh Thủy đang đứng trước thời cơ bứt phá mới. Từ một vùng đất hợp nhất còn nhiều bỡ ngỡ ban đầu, nay Thanh Thủy từng bước “thay da đổi thịt”, vươn mình trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch khoáng nóng - nghỉ dưỡng của Phú Thọ.

Lê Thương