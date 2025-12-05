Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì hội nghị về điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp

Sáng 5/12, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN đã được thành lập trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Phương án phát triển các cụm công nghiệp (CCN) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn tỉnh có 140 CCN; trong đó 130 CCN được quy hoạch với diện tích 6.496,21 ha, 10 CCN được xác định trong phương án tích hợp Quy hoạch thuộc tỉnh Phú Thọ cũ tầm nhìn đến 2050 với diện tích 750 ha.

Đại diện Sở Công Thương phát biểu ý kiến.

Về phương án điều chỉnh quy hoạch các CCN, các đại biểu nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ ra các nội dung không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh. Theo đó, việc lựa chọn và phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh cần hạn chế sử dụng đất nông nghiệp có năng suất cao, đất vùng nguyên liệu có hiệu quả cho ngành công nghiệp chế biến, nhằm đảm bảo ổn định quỹ đất nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển các CCN tại các địa phương có nhiều lợi thế. Việc phân bố hợp lý các CCN đảm bảo phát triển với ổn định đời sống xã hội và dân cư, đồng thời tạo động lực, từng bước thúc đẩy quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Đại diện Sở NN&MT nêu ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu cho rằng, việc điều chỉnh cũng cần đa dạng các hình thức đầu tư, huy động nguồn lực tổng hợp để thúc đẩy phát triển hạ tầng và gắn với các vùng động lực, hành lang phát triển kinh tế của tỉnh. Các CCN được điều chỉnh, bổ sung cần đảm bảo các tiêu chí như thuận lợi về khả năng kết nối giao thông, điện, nước, đặc biệt hạn chế tối đa các vị trí có dân cư sinh sống...

Mục tiêu phát triển CCN theo hướng xanh - tuần hoàn - sinh thái - công nghệ cao, gắn với các hành lang kinh tế và đô thị động lực, dựa trên các đặc trưng và thế mạnh của từng địa phương. Đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP công nghiệp đạt 12%/năm; tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 41,5%; 100% CCN đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tái chế 50% chất thải công nghiệp.

Tại hội nghị, Sở Công Thương đề nghị giữ nguyên 93 CCN đã được xác định quy hoạch, tổng nhu cầu sử dụng đất và quy hoạch CCN toàn kỳ quy hoạch là 5.254,32 ha. Bổ sung mới 17 CCN và 1 CCN làng nghề với tổng diện tích 1.021,8 ha. Sở cũng đề xuất điều chỉnh 32 CCN trong danh mục CCN đã được xác định quy hoạch, tổng diện tích thực hiện giai đoạn 2021-2030 là 1.281,11ha, giai đoạn 2031-2050 là 427,64 ha, nhu cầu sử dụng đất toàn kỳ quy hoạch là 1.708,75 ha.

Đặc biệt, có 15 CCN được đề nghị rút khỏi quy hoạch với tổng diện tích 778,1 ha, với các lý do như: Khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nằm đan xen trong khu dân cư hiện hữu, diện tích nhỏ không có khả năng mở rộng lên 40 ha, không có tính kết nối với hạ tầng ngoài hàng rào CCN, gần khu du lịch...

Sau khi điều chỉnh phương án phát triển CCN của 3 tỉnh trước sáp nhập, đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh phát triển 143 CCN, tổng diện tích 7.999,87 ha. Trong đó, giai đoạn 2021-2030 phát triển 133 CCN, tổng diện tích 7.269,23 ha; giai đoạn 2031 -2050 phát triển 10 CCN, diện tích 730,64 ha.

Đại diện Sở Xây dựng trao đổi tại hội nghị.

Sở Công Thương cũng đã báo cáo tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN đã được thành lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó đã thành lập được 67 CCN, đạt 51,53% số lượng quy hoạch, tổng diện tích 3.075,54 ha. Trong đó có 35 CCN đã đi vào hoạt động (1.521 ha), thu hút 930 dự án thứ cấp, tạo việc làm cho hơn 37.000 lao động, thu nhập bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp bình quân đạt khoảng 53%. Hiện chỉ có 15/35 CCN hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, 14 CCN đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cơ bản, 8 CCN đang thi công, 15 CCN đang thực hiện giải phóng mặt bằng và thủ tục liên quan...

Cho ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu Sở Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành liên quan để hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, không gian phát triển mới của tỉnh. Đối với quy định diện tích tối thiểu đối với mỗi CCN bảo đảm thuyết phục, công khai, minh bạch.

Đối với các CCN đề nghị bổ sung, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương tiếp tục rà soát, làm việc cụ thể với các địa phương, giải trình rõ nguyên nhân và sự cần thiết, bảo đảm tuân thủ pháp luật, phù hợp quy hoạch chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch phải hướng tới hình thành các CCN có tính liên kết vùng, hạ tầng đồng bộ, phát triển theo mô hình xanh – tuần hoàn – sinh thái – công nghệ cao; gắn với các hành lang kinh tế, đô thị động lực và phát huy thế mạnh của từng địa phương, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn tỉnh.

Liên quan đến tiến độ triển khai một số CCN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với các CCN thành lập mới, cần ưu tiên lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm trong thu hút đầu tư, đồng thời phải có cam kết và lộ trình thực hiện rõ ràng khi được chấp thuận chủ trương.

Đồng chí giao Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc trước ngày 15/12 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các CCN, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm đếm, giải phóng mặt bằng các dự án.

Hồng Trung