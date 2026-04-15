Nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới

Với chủ đề “Kết nối sống động, điểm đến toàn cầu”, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2026) hứa hẹn tạo ra hơn 20.000 cuộc gặp gỡ giao thương cùng sự tham gia của 260 người mua cao cấp quốc tế, sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/8/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Du khách trải nghiệm du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TUYẾT HOÀNG)

Đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hội chợ nêu trên dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và 34 địa phương Việt Nam tham dự triển lãm.

Đặc biệt, hội chợ thu hút 260 người mua quốc tế cao cấp (Buyer) đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 10% so với năm 2025); dự kiến sẽ góp phần tạo ra 20.050 cuộc hẹn giao thương trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế.

Với quy mô lớn, ITE HCMC 2026 tập trung thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam với các thị trường ưu tiên như Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, châu Đại Dương, đồng thời đẩy mạnh thu hút nguồn khách từ thị trường Ấn Độ.

Từ tháng 10/2025, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào công tác định hướng tổ chức sự kiện nhằm nâng tầm vị thế của Hội chợ ITE HCMC 2026.

Năm nay, tại hội chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như diễn đàn du lịch cấp cao bàn về chính sách quản lý điểm đến thông minh, hạ tầng xanh; Hội nghị Bộ trưởng Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS); Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam, các chương trình khảo sát điểm đến...

Qua 20 lần tổ chức, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo nhandan.vn