Nâng tầm chuẩn mực y tế: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và hành trình kiến tạo không gian “xanh - sạch - đẹp”

Giữa hàng nghìn cơ sở y tế trên khắp cả nước, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã ghi tên mình vào bảng vàng khi xuất sắc đạt giải Ba toàn quốc tại Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ nhất do Bộ Y tế tổ chức. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là minh chứng cho một mô hình bệnh viện hiện đại, nơi không gian xanh, sạch sẽ và sự thân thiện trở thành một phần không thể thiếu của quá trình chữa bệnh.

Xóa tan định kiến, xây dựng niềm tin

Từ lâu, hình ảnh bệnh viện thường gắn liền với sự căng thẳng, những hành lang dài vô trùng và không khí nặng nề. Thế nhưng, khi bước chân vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, mọi định kiến dường như tan biến. Tọa lạc trên một khuôn viên rộng lớn, cơ sở y tế hạng I, tuyến điều trị cao nhất trong tỉnh, đã mang đến một không gian hoàn toàn khác biệt. Bệnh viện được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là một không gian chữa lành đúng nghĩa.

Điểm nhấn nổi bật chính là sự hiện diện của không gian xanh. Từ hành lang, sảnh chờ cho đến khuôn viên, đâu đâu cũng thấy cây xanh, thảm cỏ và những khóm hoa rực rỡ, tạo nên một bầu không khí trong lành, dễ chịu. Thay vì cảm giác lo âu, người bệnh và người nhà có thể thư thái dạo bước, hít thở khí trời và cảm nhận sự tươi mới của thiên nhiên.

Ông Dương Văn Tuấn, một bệnh nhân đang điều trị tại đây, chia sẻ: “Tôi vào viện đã được 4 ngày. Ngay từ khi bước vào cổng, tôi đã thấy bệnh viện rất khang trang, sạch sẽ. Các cán bộ, bác sĩ thì tận tình, điều trị chu đáo. Thái độ phục vụ làm tôi rất yên tâm.”

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường để khi đến bệnh viện, người bệnh không có cảm giác đây là bệnh viện. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tâm lý cho họ. Đối với cán bộ y tế, những người cả đời gắn bó với bệnh viện, việc tạo ra một môi trường làm việc tốt cũng hết sức quan trọng. Đó chính là lý do chúng tôi hướng tới một bệnh viện xanh.”

Tiên phong trong y học và môi trường

Để đạt được danh hiệu “xanh - sạch - đẹp”, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ và tiên tiến. Bệnh viện hướng tới phát triển bền vững bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống khí tươi và khí sạch hiện đại, và quản lý nguồn nước một cách hiệu quả.

Yếu tố “sạch” được xem là tiêu chí hàng đầu. Các khu vực vệ sinh được giữ gìn sạch sẽ, và toàn bộ chất thải y tế, nước thải đều được xử lý theo đúng tiêu chuẩn quốc gia. Môi trường sạch sẽ không chỉ nâng cao trải nghiệm của người bệnh mà còn là biện pháp hữu hiệu để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh cơ sở vật chất, yếu tố con người cũng được bệnh viện đặc biệt chú trọng. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên được đào tạo không chỉ về chuyên môn mà còn cả kỹ năng giao tiếp và phục vụ. Trang phục luôn chỉn chu, gọn gàng. Các phong trào như 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) được duy trì thường xuyên, tạo nên một nếp văn hóa làm việc khoa học, ngăn nắp.

Bác sĩ Bùi Văn Khang, Trưởng Khoa Nội A, chia sẻ: “Khi được làm việc trong một môi trường khang trang, hiện đại và sạch sẽ, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Hiệu quả công việc cũng được nâng lên rõ rệt. Không gian xanh ở khu vực hành lang, phòng bệnh giúp giảm bớt áp lực, căng thẳng cho cả nhân viên y tế và người bệnh. Người bệnh đến đây cảm thấy gần gũi, như đang được điều trị tại nhà vậy.”

Để duy trì được kết quả này, mỗi khoa phòng đều phải nỗ lực không ngừng. “Chúng tôi thực hiện đúng quy định của bệnh viện và khoa đề ra, đặc biệt là công tác 5S luôn được kiểm tra, chụp ảnh kết quả hằng ngày để duy trì sự ngăn nắp, gọn gàng,” bác sĩ Khang cho biết thêm. Ông nhấn mạnh rằng việc tạo ra một môi trường xanh - sạch - đẹp còn giúp phòng tránh nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn cho người bệnh và thúc đẩy quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn.

Với thành tích xuất sắc tại cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp”, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc một lần nữa khẳng định vị thế của mình. Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện nhận được giải thưởng danh giá. Trước đó, vào năm 2022 - 2023, Bệnh viện cũng vinh dự đạt Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia.

Các phong trào như 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) được duy trì thường xuyên, tạo nên một nếp văn hóa làm việc khoa học, ngăn nắp.

Những thành tích này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để bệnh viện tiếp tục hành trình kiến tạo một không gian y tế thân thiện, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã chứng minh rằng, việc điều trị không chỉ đơn thuần là chữa bệnh mà còn mang lại sự an tâm và thoải mái cho cả thể chất lẫn tinh thần bệnh nhân. Đây chính là chuẩn mực mới cho một cơ sở y tế lấy con người làm trọng tâm.

