Nâng tầm mật ong Việt

Từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên quý giá, Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco) đang từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao giá trị mật ong Việt Nam. Không chỉ phát triển các sản phẩm mật ong nguyên chất, doanh nghiệp còn đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu, tạo ra những dòng sản phẩm có giá trị, từng bước chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm

Khởi nguồn từ nghề nuôi ong dưới chân núi Tam Đảo từ năm 1961, Honeco đã trải qua hơn hai thập kỷ phát triển chính thức từ khi thành lập năm 2002 bằng sự kết hợp giữa truyền thống lâu đời và công nghệ hiện đại. Không dừng lại ở sản xuất truyền thống, chị Lê Thị Nga - Tổng Giám đốc Honeco luôn trăn trở tìm hướng đi mới nhằm tạo sự khác biệt cho sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.

Công ty chủ động tìm kiếm đối tác, hợp tác với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Năm 2017, Honeco ký hợp đồng thực hiện dự án “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm mới từ mật ong và hoa quả” với Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Viện Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công Thương). Từ đó, sản phẩm Tacumin ra đời - sự kết hợp giữa mật ong hoa rừng, sữa ong chúa non và Curcumin, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau sinh, hỗ trợ phòng chống ung thư.

Tacumin đã được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín như giải Bạc chất lượng quốc gia, Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, Sản phẩm chất lượng cao ASEAN 2018. Hiện nay, Công ty có 14 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao, 4 sản phẩm đề xuất chứng nhận OCOP 5 sao, cùng nhiều chứng nhận uy tín khác.

Không thỏa mãn với những thành công ban đầu, Honeco tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời các dòng sản phẩm mới như mật ong sữa chúa, mật ong Nano Curcumin - kết hợp mật ong, sữa ong chúa và tinh nghệ nano, hỗ trợ hiệu quả trong điều trị bệnh dạ dày, tá tràng và phòng chống ung thư.

Bằng sự ần cù, sáng tạo, Honeco đã cho ra đời nhiều sản phẩm mật ong được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng

Đi từ không đến có, Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo đã tạo dựng thương hiệu “Mật Ong Tam Đảo - Honeco” bằng sự sáng tạo, cần cù. Sau nhiều năm phấn đấu nỗ lực, đến nay, Công ty đã cho ra đời 24 loại sản phẩm mật ong, được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Trong đó có 7 sản phẩm mật ong chế biến (mật ong tự nhiên kết hợp với nông sản, thảo dược); 11 sản phẩm ngành ong tự nhiên (mật ong tự nhiên, phấn hoa, sữa ong chúa); 5 sản phẩm rượu chế biến từ mật ong; 2 sản phẩm mới ra mắt là “mứt gừng nhà ong” và “mật ong kha tử”. Ngoài ra, Honeco có gần 10 sản phẩm cung ứng dạng OEM (sản phẩm theo đơn đặt hàng) cho các đơn vị thương mại.

Vươn xa ra thị trường thế giới

Thương hiệu mật ong Tam Đảo Honeco không chỉ chiếm lĩnh thị phần lớn tại thị trường nội địa mà còn xuất khẩu thành công sang nhiều nước khó tính như Singapore. Khát vọng của doanh nghiệp là đưa “hạt ngọc” của núi rừng Việt Nam định danh vững chắc trên bản đồ mật ong thế giới. Không dừng lại ở mật ong nguyên chất, Honeco đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm kết hợp độc đáo với thảo dược và hoa quả, tạo ra những sản phẩm vừa giàu dinh dưỡng, vừa mang tính ứng dụng cao. Những sản phẩm như Tacumin, Mật ong chanh leo, Mật ong quất gừng sả không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn giúp thương hiệu này đạt được hàng loạt chứng nhận uy tín... Những nỗ lực này đã giúp Honeco dần nâng cao chất lượng sản phẩm, chinh phục được nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Trung Đông. Giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo Lê Thị Nga chia sẻ: “Honeco không muốn dừng lại ở đó mà muốn tạo ra những sản phẩm cao cấp hơn từ các sản phẩm mật ong và thảo dược đã có của Việt Nam, hướng tới phân khúc thị trường khó tính hơn”.

Gần đây nhất, sản phẩm của Honeco đã có mặt trên các kệ hàng của chuỗi siêu thị Hao Mart (Singapore). Với 4 sản phẩm chủ lực (Tacumin, Mật ong Curcumin, Mật ong quất, Mật ong chanh leo) được người tiêu dùng đảo quốc sư tử “phải lòng” về chất lượng và hương vị. Việc chinh phục thị trường Singapore khá khó tính này là một cơ hội vàng, không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mà còn tiên phong góp phần định hình lại ngành sản xuất mật ong nước ta, hướng tới quy mô lớn, tiêu chuẩn cao và chuyên nghiệp hơn.

Nhận thức được công nghệ là then chốt, Honeco đã kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế FSSC 22000, đồng thời kết hợp mật ong cùng các thảo dược quý, khoác lên sản phẩm “tấm áo mới” hiện đại, mang lại giá trị gia tăng cao.

Từ đầu năm đến nay, Công ty đã xuất khẩu gần 30 tấn mật ong thành phẩm sang các nước châu Á.

Từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Ong Tam Đảo Honeco cung ứng ra thị trường hơn 467 nghìn sản phẩm với sản lượng gần 330 tấn mật ong thành phẩm, chiếm trên 10% thị phần bán lẻ mật ong của cả nước, trong đó xuất khẩu gần 30 tấn sang các nước như: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Công ty đã và đang xúc tiến làm việc với thị trường của Mỹ và một số nước châu Âu.

Từ những sản phẩm được nghiên cứu, chế biến bài bản, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, Công ty Honeco đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc của nông sản Việt Nam trên bản đồ kinh tế quốc tế. Mỗi sản phẩm không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là niềm tự hào về trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của người Việt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Hương Giang