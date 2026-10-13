Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam lưu trú tối đa 30 ngày

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Theo Sắc lệnh số 730 do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký ngày 12/10, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được phép nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực (visa) trong thời gian tối đa 30 ngày.
Nguồn: Cổng thông tin pháp luật LB Nga
Theo sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật LB Nga, chính sách áp dụng đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông nhập cảnh vào Nga với mục đích thăm thân, công tác, du lịch, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ nước này.
Quy định miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga nhằm mục đích lao động, bao gồm hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga.
Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 và quy định miễn thị thực được áp dụng đến ngày 15/10/2027.
Theo baochinhphu.vn
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