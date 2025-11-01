Quốc tế
Nga nêu điều kiện nối lại đối thoại với Mỹ về hiệp ước New START

Đại diện của Nga tại Liên hợp quốc tuyên bố đối thoại thực chất giữa Nga và Mỹ về hiệp ước New START và kiểm soát vũ khí chỉ có thể diễn ra sau khi “mọi yếu tố gây cản trở hiện nay” được loại bỏ.

Xe quân sự Nga tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở Moskva, ngày 9/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Đại diện thường trực của Nga tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, ông Gennady Gatilov tuyên bố đối thoại thực chất giữa Nga và Mỹ về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) và kiểm soát vũ khí chỉ có thể diễn ra sau khi các yếu tố gây căng thẳng trong quan hệ song phương được loại bỏ.

Ông Gatilov nhấn mạnh Nga đã nhiều lần khẳng định rằng đối thoại thực chất với Mỹ về chủ đề này, cũng như một loạt vấn đề về kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, chỉ có thể thực hiện được sau khi mọi yếu tố gây cản trở hiện nay được loại bỏ.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn theo hiệp ước New START thêm một năm sau ngày 5/2/2026, với điều kiện Mỹ có hành động tương tự.

Theo một số hãng truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá đề xuất của người đồng cấp Putin là “ý tưởng hay.”

Tuy nhiên, ông Gatilov cho biết đến nay, Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Mỹ thông qua các kênh chính thức.

Ngày 28/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga hy vọng nhận được phản hồi tích cực từ Mỹ đối với đề xuất của Tổng thống Putin, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã lâu không còn thảo luận về việc gia hạn hiệp ước này.

Nga và Mỹ ký hiệp ước New START hồi năm 2010. Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân tấn công được triển khai của cả Mỹ và Nga, yêu cầu số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và đầu đạn hạt nhân phải ở dưới mức giới hạn đã thỏa thuận.

