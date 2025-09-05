Nga tuyên bố không bàn thảo về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine

Nga khẳng định sẽ không chấp nhận bàn thảo về việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine. Trong khi châu Âu thúc đẩy kế hoạch bảo đảm an ninh hậu xung đột thì Kiev và Moscow vẫn bất đồng sâu sắc về điều kiện hòa bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định việc triển khai lực lượng an ninh hậu xung đột ở Ukraine là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận” và Moscow sẽ không thảo luận dưới bất kỳ hình thức nào.

“Nga sẽ không bao giờ bàn về sự can thiệp từ bên ngoài vào Ukraine, điều vốn đi ngược lợi ích an ninh và là sự áp đặt không thể chấp nhận được dưới bất kỳ hình thức hay định dạng nào”, bà Maria Zakharova nói với báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters

Bà Zakharova nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo châu Âu, những người đang thúc đẩy kế hoạch triển khai một lực lượng đa quốc gia nếu đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự, cần lưu ý đến “quan điểm rõ ràng” của Moscow trước khi tiếp tục đưa vấn đề này ra thảo luận. “Xét theo những tổn thất của Ukraine, có thể nói Ủy ban châu Âu đã vượt xa chính mình”, bà chỉ trích.

Phát biểu của bà được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tiết lộ với tờ Financial Times rằng Liên minh châu Âu đã có “kế hoạch khá chi tiết” về việc triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã gặp nhau tại Paris hôm 4/9 để thống nhất các chi tiết về cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột cho Kiev. Một ngày trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết những chi tiết này đã được xây dựng, song vẫn “cực kỳ bảo mật”.

“Chúng tôi, châu Âu, đã sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine ngay khi một hiệp ước hòa bình được ký kết”, ông Macron khẳng định.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột thì khoảng cách giữa Moscow và Kiev về các điều khoản hòa bình vẫn còn quá xa vời. Nga khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc công nhận quyền kiểm soát của nước này đối với bốn vùng lãnh thổ đã sáp nhập từ năm 2022. Ngược lại, Ukraine kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ.

Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky vào ngày 4/9 và bày tỏ ý định sẽ sớm trao đổi với Tổng thống Putin trong những ngày tới.

Nguồn vov.vn