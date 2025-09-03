Nga, Ukraine tập kích nhau trong đêm

Nga và Ukraine phóng tên lửa, UAV tập kích lẫn nhau trong đêm, khiến hoạt động vận tải đường sắt ở một số khu vực bị đình trệ.

Bộ Tư lệnh không quân Ukraine ngày 3/9 thông báo Nga tập kích nước này bằng 502 máy bay không người lái (UAV) dòng Geran và phi cơ mồi bẫy, cùng 16 tên lửa hành trình Kalibr và 8 tên lửa Kh-101.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã hạ 430 UAV, 14 tên lửa Kalibr và 7 tên lửa Kh-101. Ba tên lửa và 69 UAV còn lại đánh trúng 14 địa điểm, mảnh vỡ UAV rơi xuống 14 khu vực", cơ quan này cho biết. "Vụ tập kích chưa kết thúc, thêm nhiều UAV của đối phương xuất hiện trên không phận Ukraine. Người dân phải tuân thủ hướng dẫn và ở trong nơi trú ẩn".

Lính cứu hỏa Ukraine dập đám cháy tại khu vực kho bãi ở tỉnh Ivano-Frankivsk ngày 3/9. Ảnh: DSNS Ukraine

Các quan chức và truyền thông Ukraine cho biết 9 trong số 24 tỉnh của nước này đã phát cảnh báo không kích. Ba Lan, nước láng giềng của Ukraine và là thành viên NATO, đã cho máy bay quân sự xuất kích để đề phòng tên lửa, UAV Nga bay lạc vào không phận.

Hãng đường sắt quốc gia Ukraine thông báo trận tập kích làm hàng chục chuyến tàu bị trễ đến 7 tiếng. Tại trung tâm đường sắt Znamianka ở tỉnh miền trung Kirovohrad, 5 người bị thương, trong đó có 4 công nhân đường sắt phải nhập viện, 28 ngôi nhà bị hư hại.

Tại tỉnh miền bắc Chernihiv, khoảng 30.000 hộ gia đình bị mất điện và nhiều hạ tầng trọng yếu bị hư hại, theo tỉnh trưởng Viacheslav Chaus. Hệ thống giao thông công cộng ở thành phố miền tây Khmelnytsky bị gián đoạn đáng kể vì trận tập kích, hỏa hoạn bùng phát ở nhiều nơi và một số tòa chung cư bị hư hại.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa tại tỉnh Ivano-Frankivsk đang phải đối phó với vụ cháy đã thiêu rụi 9.000 m2 kho bãi, theo cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp địa phương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine cũng tiến hành đợt tập kích bằng UAV vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ.

Phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 105 UAV cánh bằng của Ukraine tại các tỉnh Rostov, Bryansk, Kaluga, Smolensk, vùng Krasnodar, trên khu vực bán đảo Crimea, biển Azov và Biển Đen, song không nêu tổng số lượng UAV mà đối phương sử dụng trong cuộc tập kích.

Vị trí một số đô thị của Ukraine. Đồ họa: RYV

Công ty Đường sắt Nga cho biết mảnh vỡ UAV rơi gần ga Kuteynikovo ở tỉnh Rostov khiến hệ thống cấp điện gặp sự cố, 26 chuyến tàu bị trễ hơn 4 tiếng.

Ukraine chưa bình luận về thông tin liên quan đến vụ tập kích UAV nhằm vào Nga.

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có hệ thống đường sắt và hạ tầng năng lượng. Hai bên cáo buộc nhau tấn công các cơ sở dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của đối phương.

Các vụ tập kích diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Trump ngày 2/9 cho biết “rất thất vọng” khi Tổng thống Vladimir Putin chưa đạt được thỏa thuận với Ukraine, song không nói rõ Nga sẽ đối mặt với hậu quả gì.

Nguồn vnexpress.net