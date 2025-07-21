Nga và Iran thảo luận các vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân

{title}
{publish}
{head}
Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được ổn định trong khu vực, cũng như theo đuổi một giải pháp chính trị đối với những vấn đề liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Iran.
Kỹ thuật viên làm việc tại một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 20/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tại thủ đô Moskva.
Trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết hai bên đã thảo luận tình hình leo thang ở Trung Đông và các vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.
Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được ổn định trong khu vực, cũng như theo đuổi một giải pháp chính trị đối với những vấn đề liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Iran.
Tình hình Trung Đông đã leo thang căng thẳng sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran vào rạng sáng 13/6.
Tiếp đó, đêm 21/6, Mỹ cũng tiến hành một đợt không kích lớn nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Đáp lại, Iran cũng không kích lãnh thổ Israel và tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 24/6, song tình hình Trung Đông vẫn được đánh giá là bất ổn.
Nguồn Vietnam+
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.
Điện Kremlin cho biết các lệnh trừng phạt đơn phương của EU là “bất hợp pháp" và sau nhiều gói trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga đã phát triển được khả năng “miễn nhiễm”...
Tên lửa Prithvi-II có tầm bắn khoảng 350km, mang được đầu đạn nặng tới 500kg, trong khi Agni-I có tầm bắn từ 700-900km, mang được tải trọng lên đến 1.000kg.
Ông Trump nhấn mạnh các quốc gia được gửi thông báo thuế mới không phải là những nước lớn và cũng không có nhiều giao dịch thương mại với Mỹ.
Tuy nhiên, ngay cả sau khi những quân nhân này rút khỏi nhiệm vụ ở Los Angeles, 2.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ vẫn tiếp tục ở lại thành phố cùng với khoảng 700 binh sỹ Thủy...