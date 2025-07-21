Quốc tế
Nga và Iran thảo luận các vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân

Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được ổn định trong khu vực, cũng như theo đuổi một giải pháp chính trị đối với những vấn đề liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Iran.

Nga và Iran thảo luận các vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân

Ngày 20/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tại thủ đô Moskva.

Trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết hai bên đã thảo luận tình hình leo thang ở Trung Đông và các vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được ổn định trong khu vực, cũng như theo đuổi một giải pháp chính trị đối với những vấn đề liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Iran.

Tình hình Trung Đông đã leo thang căng thẳng sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran vào rạng sáng 13/6.

Tiếp đó, đêm 21/6, Mỹ cũng tiến hành một đợt không kích lớn nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Đáp lại, Iran cũng không kích lãnh thổ Israel và tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 24/6, song tình hình Trung Đông vẫn được đánh giá là bất ổn.

Nguồn Vietnam+

