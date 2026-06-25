Ngăn chặn những “quả bom nổ chậm”

Thực hiện các kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy hoặc vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy khi tham gia giao thông.

Cụ thể, hồi 22 giờ ngày 10/1/2026, tại Quốc lộ 6, thuộc xã Cao Phong, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trạm CSGT Tân Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an xã Cao Phong phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lường Ngọc Thái (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Sơn La) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ tại chỗ 405 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng phối hợp lấy mẫu test nhanh ma túy đối với tài xế.

Tiếp đó, hồi 2 giờ 10 phút ngày 8/4/2026, tại Quốc lộ 6, thuộc địa phận phường Hòa Bình, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô tải do L.V.H. (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Điện Biên) điều khiển. Qua kiểm tra bằng thiết bị test nhanh, lực lượng chức năng xác định L.V.H. dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy”, đồng thời tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe theo quy định.

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý 20 vụ với 25 đối tượng vi phạm liên quan đến ma túy; thu giữ 1,39 kg heroin, 1.306 viên hồng phiến, 9,73 kg methamphetamine và 1,926 kg ketamine.

Cùng với đấu tranh, phát hiện tội phạm ma túy, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 79 trường hợp điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy, với tổng số tiền phạt hơn 826 triệu đồng.

Trong tháng 6/2026, lực lượng CSGT, Công an tỉnh lập biên bản xử lý 14 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Riêng trong tháng 6, Phòng CSGT đã phát hiện, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý 3 vụ với 4 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy; thu giữ 1,38 kg heroin, 9,725 kg methamphetamine và 1,926 kg ketamine. Đồng thời, phát hiện, lập biên bản xử lý 14 trường hợp điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, với số tiền phạt ước tính 152 triệu đồng.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng nếu trong cơ thể có chất ma túy hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra chất ma túy của người thi hành công vụ. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Việc lái xe sau khi sử dụng ma túy được ví như những “quả bom nổ chậm” lưu thông trên đường. Các chất kích thích làm suy giảm khả năng nhận thức, phản xạ và kiểm soát hành vi, khiến người điều khiển phương tiện dễ rơi vào trạng thái mất tập trung, ảo giác hoặc xử lý tình huống thiếu chính xác. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo và xử lý nghiêm, song vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông cố tình vi phạm, bất chấp các quy định của pháp luật và những nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng.

Đội Cảnh sát giao thông số 2 phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy khi tham gia giao thông.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện và ứng dụng các biện pháp nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn và ma túy, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Phòng CSGT, Công an tỉnh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tuyệt đối không sử dụng ma túy và các chất kích thích khi tham gia giao thông để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Huy Thắng