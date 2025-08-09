Ngành giáo dục khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Thực hiện Công văn số 1613 ngày 4/8/2025 của UBND tỉnh về việc khẩn trương rà soát, báo cáo công tác khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai và chủ động khắc phục đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh và khai giảng năm học mới; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau:

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, hạn chế giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra ở mức thấp nhất đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; Sở Giáo dục và Đào tạo đã thường xuyên chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, mưa lớn, thông tin xả lũ hồ chứa, đập chứa,... , để chủ động phòng, tránh, ứng phó; đặc biệt là các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập úng, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, bất cẩn; đồng thời khẩn trương huy động nguồn lực khắc phục hậu quả (nếu có); chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Trường Tiểu học Hanh Cù 1 nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa bão.

Thiết lập kênh thông tin giữa nhà trường với gia đình người học để quản lý, hạn chế mức thấp nhất rủi ro do thiên tai xảy ra với người học; tuyệt đối không tổ chức các hoạt động trải nghiệm đến những địa điểm có nguy cơ mưa bão, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét,... có thể xảy ra; khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa lũ kết thúc đảm bảo an toàn, vệ sinh và phòng ngừa dịch bệnh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo đối với công tác phòng chống thiên tai. Qua đó, các cơ sở giáo dục, đào tạo đã nâng cao ý thức và luôn chủ động ứng phó nhằm hạn chế giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra ở mức thấp nhất.

Tổng cộng có 14 trường học bị ảnh hưởng bởi bão. Trong đó có Trường Tiểu học Hanh Cù 1 trên địa bàn xã Thanh Ba bị thiệt hại nặng, nguy cơ mất an toàn cao (Dãy nhà lớp học và phòng chức năng được cải tạo từ dãy nhà kho của HTX Nông nghiệp xã Hanh Cù được xây dựng từ trước những năm 1975 đã xuống cấp, nguy cơ mất an toàn rất cao; đổ 2 đoạn tường rào xây, dài khoảng 21,5m).

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa, bão, lũ; phối hợp với các cơ quan y tế địa phương khử trùng, làm vệ sinh trường lớp, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Đảm bảo điều kiện an toàn trường học, vệ sinh môi trường trước khi bước vào năm học mới ...

Hiền Mai