Ngập tràn sắc màu dân gian trong lễ hội “Thanh âm nguồn cội”

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm nay được tổ chức quy mô lớn, quy tụ hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 18 cụm đại diện các địa phương trong tỉnh. Trong không gian rộn ràng sắc màu, các đoàn vừa diễu hành vừa trình diễn, tái hiện sinh động nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian tiêu biểu như: Lễ hội Đền Hùng, Hát Xoan Phú Thọ, Lễ hội Trò trám hay Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Khai hạ Mường Bi..., góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên quê hương đất Tổ.
Tiết mục trong lễ khai mạc được dàn dựng công phu, đặc sắc mở màn chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tỉnh Phú Thọ năm 2026.
Các hoạt cảnh sinh động tái hiện nghi lễ dâng lễ tri ân các Vua Hùng.
Tiết mục tái hiện hình tượng Vua Hùng được đầu tư dàn dựng công phu, ấn tượng.
Tiết mục hát xoan được thể hiện đậm đà bản sắc truyền thống.
Các lễ hội được nghệ sĩ tái hiện sinh động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.
Cờ hội tung bay phấp phới.
Khai hạ là lễ hội truyền thống của người dân tộc Mường Hòa Bình.
Hình ảnh thiết kế ấn tượng, tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ.
Người dân trong các trang phục sặc sỡ, truyền thống diễn trò “Tứ dân chi nghiệp” tại Lễ hội Trò Trám.
Các nghệ sĩ duyên dáng, dịu dàng trong các bộ trang phục truyền thống.
Nụ cười rạng rỡ của cô gái Mường.
Các lễ hội được tái hiện trong không gian Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tỉnh Phú Thọ năm 2026.
Đông đảo người dân và du khách thập phương hào hứng với các tiết mục trong chương trình.
Các nghệ sĩ trình diễn các màn múa truyền thống của dân tộc thiểu số.
Nghề truyền thống cũng được tái hiện trong không gian lễ hội.
Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa trong Lễ hội Xên Mường.
Các màn múa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian.
Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.
Tiết mục đặc sắc của người Dao.
Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm tốt đẹp với du khách thập phương đến với quê hương Đất Tổ.
Lê Hoàng - Đức Anh
