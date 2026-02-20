Nghề nuôi trâu chọi ở Hải Lựu

Để có một “ông Cầu” thi đấu vào mỗi dịp lễ hội, những người nuôi trâu ở xã Hải Lựu đã phải lặn lội tới các địa phương trong cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài để tìm và bỏ ra số tiền cả trăm triệu đồng để mua những con trâu khỏe, đẹp về làm trâu chọi.

So với lễ hội chọi trâu ở nơi khác, nét văn hóa độc đáo của chọi trâu Hải Lựu là các "ông Cầu” được các tập thể đã gắn bó lâu đời với nhau cùng tham gia nuôi dưỡng, huấn luyện.

Là người có kinh nghiệm nhiều năm chơi trâu chọi, anh Hà Văn Khánh ở thôn Dân Chủ đã lặn lội đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thậm chí sang cả Trung Quốc, Lào, Myanmar... để tìm trâu. Theo anh Khánh, trâu chọi phải hội tụ được nhiều yếu tố như: To cao, cổ rộng, lông đen tuyền, chân vững chãi, móng chân khép, sừng to dài, mắt lì lợm.

Anh Hà Văn Khánh (mặc áo đen) chia sẻ kinh nghiệm chọn trâu chọi tốt phải xem dáng trâu, lông cứng, da đen bóng, móng tròn, chân trường đùi ngắn quản, đầu sừng và độ cao sừng...

Những “ông Cầu” luôn được chăm sóc kỹ càng.

Cỏ voi là loại trâu thích ăn nhất. Vào mùa đông, khi cây cỏ khan hiếm, các chủ trâu thường phải lấy thêm thân ngô, rơm rạ, cám và các loại thức ăn dinh dưỡng khác để bổ sung cho trâu ăn.

Từng có trâu đạt giải khi tham gia lễ hội chọi trâu các năm, anh Hà Văn Khánh chia sẻ: Nuôi trâu chọi đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và trách nhiệm cao. Trâu được ăn theo chế độ riêng. Thức ăn chính là cỏ voi, thân cây ngô, cám, muối lên men... Trâu được tiêm phòng và theo dõi sức khoẻ đều đặn, được vỗ béo và luyện tập chờ ngày quyết đấu.

Bên cạnh việc cho ăn thì tắm cho trâu là một trong những việc quan trọng.

Ngoài việc ăn theo chế độ riêng, các “ông Cầu” luôn được đưa đi tắm, dạo và tập luyện đều đặn để tăng sức bền, độ dẻo dai.

Nuôi trâu chọi không phải chỉ là cho ăn uống no đủ mà phải hiểu cả bản tính của trâu.

Vào mùa đông, trâu được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, bao gồm sưởi ấm, che chắn chuồng trại kín gió, mặc áo ấm và bổ sung dinh dưỡng cao để đảm bảo sức khoẻ.

Các chủ trâu dắt trâu tế lễ Thành hoàng làng trước ngày khai mạc.

Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Chủ tịch UBND xã Hải Lựu thông tin: Việc tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2026 được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống gắn với bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân và du khách.

“Xã Hải Lựu xác định tổ chức lễ hội không chỉ là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đồng thời sẽ góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo tồn văn hóa truyền thống” - Chủ tịch UBND xã Hải Lựu Đỗ Huy Chiến cho biết.

Ngọc Tuấn - Phương Thanh