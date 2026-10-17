Nghệ sĩ Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles trở lại Nhà hát Hồ Gươm

Nhạc trưởng Stefan Plewniak, nghệ sĩ Théo Imart cùng các nghệ sĩ Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles sẽ gặp lại khán giả Hà Nội trong chương trình hòa nhạc “Four Seasons with Love”, vào 20h ngày 29 - 30/10 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Hợp tác cùng Nhà hát Hồ Gươm qua nhiều chương trình nghệ thuật ngay từ khi thiết chế văn hoá này mới đi vào hoạt động, Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles đã có nhiều chương trình biểu diễn thành công, để lại dấu ấn khó quên đối với người yêu nghệ thuật hàn lâm tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, chương trình “Four Seasons concert” với sự tham gia của Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles, nhạc trưởng Stefan Plewniak, nghệ sĩ Théo Imart được tổ chức vào tháng 4/2024, mở màn chuỗi dự án nghệ thuật quốc tế “Musical Seasons 2024 - 2025”.

Nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin Stefan Plewniak sẽ tiếp tục dẫn dắt dàn nhạc trong chương trình “Four Seasons with Love”.

Hành trình hợp tác sau đó tiếp tục được nối dài qua nhiều chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm với “The Seasons Ballet” năm 2024, opera “Carmen” năm 2025, hai đêm hòa nhạc “Tinh hoa Pháp” vào tháng 4/2026. Chương trình “Four Seasons with Love” vào hai đêm 29 - 30/10, tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác nghệ thuật giữa hai nhà hát.

Nhà hát Hồ Gươm cho biết, việc Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles tiếp tục trở lại Hà Nội trong năm 2026 góp phần duy trì chuỗi hoạt động hợp tác nghệ thuật giữa hai nhà hát. Qua từng mùa diễn, các chương trình đã tạo thêm cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận những tác phẩm, nghệ sĩ cùng phong cách trình diễn của nghệ thuật cổ điển châu Âu.

Théo Imart cũng sẽ trở lại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 29 - 30/10.

“Four Seasons with Love” được xây dựng qua bốn phần Xuân - Hạ - Thu - Đông, với các tác phẩm khí nhạc đan xen aria, song ca của Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse, Riccardo Broschi...

Sự đan xen giữa những tên tuổi quen thuộc của âm nhạc Baroque như Vivaldi, Handel, Rameau với các tác phẩm của Giovanni Antonio Guido, Johann Adolf Hasse, Riccardo Broschi tạo nên điểm nhấn đáng chú ý cho “Four Seasons with Love”, mở rộng trải nghiệm của khán giả về những sắc thái khác nhau của âm nhạc Baroque châu Âu.

Trong chương trình “Four Seasons with Love”, khán giả sẽ có dịp gặp lại Stefan Plewniak - nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin, người từng trực tiếp chỉ huy chương trình “Four Seasons” tại Nhà hát Hồ Gươm năm 2024. Ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles qua hành trình Xuân - Hạ - Thu - Đông, với sự kết hợp giữa khí nhạc và thanh nhạc Baroque.

Nghệ sĩ Théo Imart cũng sẽ hội ngộ khán giả trong chương trình. Dự kiến, anh sẽ cùng Marie Zaccarini, Stéphane Wolf xuất hiện trong các phần đơn ca, song ca cùng dàn nhạc, bổ sung những màu sắc thanh nhạc khác nhau cho “Four Seasons with Love”.

Theo cand.vn