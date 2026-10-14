Tùng Dương đầu tư sân khấu rộng 90m, gần 100 vũ công cho live concert tại Mỹ Đình

Với chủ đề “Bay về phía mặt trời”, live concert của Tùng Dương diễn ra tối 19-12-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Ca sĩ Tùng Dương đang chuẩn bị cho live concert lớn tại Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: NVCC

Ngày 13-10, ê-kíp sản xuất của ca sĩ Tùng Dương cho biết, sân khấu Live concert “Bay về phía mặt trời” được thiết kế với chiều ngang lên tới 90m, tạo không gian rộng mở để Tùng Dương cùng các cộng sự phát triển những ý tưởng nghệ thuật. Quy mô dàn dựng cho phép chương trình kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ hình ảnh và múa đương đại, tạo nên nhiều lớp biểu đạt cảm xúc cho từng phần trình diễn.

Đáng chú ý, múa đương đại được sử dụng xuyên suốt đêm nhạc, không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn trở thành ngôn ngữ kể chuyện song hành cùng âm nhạc. Gần 100 vũ công sẽ tham gia các màn dàn dựng công phu, góp phần tạo nên những điểm nhấn thị giác cho chương trình.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và chuyển động hình thể là cách Tùng Dương làm mới không gian sân khấu, giúp mỗi tiết mục vừa cuốn hút về thị giác, vừa tôn lên tinh thần và cảm xúc của tác phẩm. Với quy mô dàn dựng lớn, chương trình hướng tới tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đa chiều, trong đó các yếu tố trình diễn cùng góp phần truyền tải nội dung và thông điệp của đêm nhạc.

Với khoảng 30 tiết mục, “Bay về phía mặt trời” được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch, kết nối các giá trị cội nguồn, bản sắc dân tộc với tinh thần hiện đại và khát vọng hướng tới tương lai. Chương trình không đơn thuần là sự tập hợp những bản hit mà hướng tới xây dựng một mạch văn hóa nhất quán, trong đó các chất liệu âm nhạc gợi nhắc về quê hương được đặt cạnh những sắc thái đương đại.

Tùng Dương sẽ biểu diễn với sân khấu rộng 90m, gần 100 vũ công trong live concert. Ảnh: NVCC

Cách sắp xếp này mở ra không gian để khán giả vừa tìm thấy những điều thân thuộc, vừa tiếp nhận những góc nhìn mới mẻ qua âm nhạc. Qua đó, chương trình phản ánh hành trình nghệ thuật của Tùng Dương sau 25 năm hoạt động: không dừng lại ở những dấu mốc đã qua mà liên tục làm mới bản thân trên nền tảng những giá trị đã tạo dựng.

Với nam ca sĩ, cội nguồn chính là điểm tựa để những sáng tạo vươn xa. Tinh thần ấy được thể hiện trong cách xây dựng nội dung chương trình, từ lựa chọn chất liệu âm nhạc đến ngôn ngữ trình diễn và sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Bên cạnh hai nghệ sĩ trẻ Phùng Khánh Linh và GREY D, Tùng Dương vừa xác nhận Hòa Minzy là nghệ sĩ khách mời thứ ba của live concert. Sự góp mặt của nữ ca sĩ được kỳ vọng tạo nên nét kết nối độc đáo với chủ đề văn hóa và di sản của chương trình.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau cũng góp phần thể hiện tinh thần đổi mới mà đêm nhạc hướng tới. Trên nền tảng bản sắc văn hóa, chương trình mở ra không gian giao thoa giữa các màu sắc âm nhạc, qua đó truyền tải thông điệp về sự phát triển và khát vọng vượt qua những giới hạn cũ.

Tên gọi “Bay về phía mặt trời” gửi gắm mong muốn vươn tới những điều tốt đẹp, tinh thần chuyển động không ngừng và khát vọng chinh phục những giới hạn mới. Lấy bản sắc làm điểm tựa, Tùng Dương cùng ê-kíp kỳ vọng truyền tải thông điệp về sự phát triển và tinh thần đổi mới xuyên suốt chương trình, từ quy mô dàn dựng, ngôn ngữ trình diễn đến sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật, Live Concert “Bay về phía mặt trời” là dịp để Tùng Dương nhìn lại chặng đường sáng tạo đã qua, đồng thời thể hiện tinh thần tiếp tục tìm tòi, đổi mới trong âm nhạc. Thông qua chương trình, nam ca sĩ hướng tới sự kết nối giữa những giá trị đã làm nên dấu ấn cá nhân với những cách thể hiện mới, phù hợp tinh thần đương đại.

Với sân khấu rộng 90m, gần 100 vũ công, khoảng 30 tiết mục cùng sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời, live concert “Bay về phía mặt trời” được kỳ vọng thể hiện rõ tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn xa của Tùng Dương sau 25 năm hoạt động nghệ thuật.

https://hanoimoi.vn/tung-duong-dau-tu-san-khau-rong-90m-gan-100-vu-cong-cho-live-concert-tai-my-dinh-1760990.html

Theo hanoimoi.vn