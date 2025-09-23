Ngọt, thơm mùa bưởi

Sông Lô, sông Chảy hiền hòa uốn lượn như ôm trọn lấy những nương đồi, mảnh vườn trồng bưởi đang độ trĩu quả, thơm hương. Dù không còn gắn với cái tên và địa giới hành chính cũ, nhưng giống bưởi quý hiếm và thương hiệu “bưởi Đoan Hùng” vẫn là niềm tự hào của Vùng đất Đất Tổ. Mùa này, trở về vùng bưởi để cảm nhận sự trong lành của không khí, sự dịu ngọt của hương bưởi quyện trong từng cơn gió Thu, và đặc biệt là sự nồng hậu, mến khách của những người dân đất bưởi.

Xã Chí Đám - nơi có giống bưởi đặc sản trứ danh hiện có 543,22 ha trồng bưởi, trong đó có 524,27 ha diện tích đã cho thu hoạch

“Bưởi cành la, na cành ngọn” - từ việc áp dụng khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm vào trồng trọt, những vườn bưởi luôn trĩu quả

Những cây bưởi từ 15-35 năm tuổi được chăm sóc tốt cho thể cho tới 400 quả/gốc với chất lượng tốt, được nhiều người săn đón, đặt hàng

Người trồng bưởi thử nghiệm, nhân giống các giống bưởi đặc sản của địa phương khác để có chất lượng quả tốt hơn

Tại nhiều hợp tác xã, cây bưởi được công nhận là sản phẩm OCOP

Cây bưởi đang dần khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân

Lê Hoàng