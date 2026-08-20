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Người dân hiến hơn 900m2 đất, gần 1,6 tỷ đồng vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thôn

Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ nhà văn hóa xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh trên địa bàn tổ dân phố Nội Thụy Vân, phường Nông Trang, hơn 100 hộ dân trong tổ đã tự nguyện hiến trên 900m2 đất, tháo dỡ tường rào, công trình, vật kiến trúc với tổng giá trị gần 1,6 tỷ đồng để bàn giao mặt bằng thi công.

Người dân hiến hơn 900m<sup>2</sup> đất, gần 1,6 tỷ đồng vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thônTuyến đường được khẩn trương thi công trên mặt bằng do người dân tổ dân phố Nội Thụy Vân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình.

Dự án có tổng chiều dài 1,7km, gồm 3 nhánh, mặt đường quy hoạch rộng 5m, trong đó lòng đường rộng 3,5m, hai bên là rãnh hộp rộng 1,5m. Để mở rộng tuyến đường, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ tường rào, sân và công trình phụ nằm trong phạm vi thi công.

Điểm nổi bật là tinh thần tự nguyện đã vượt ra ngoài phạm vi vận động ban đầu. Tại một số đoạn, người dân chủ động phá bỏ sân, công trình phụ, hiến thêm đất để hành lang đường rộng thêm từ 25-50cm, tạo thuận lợi cho việc mở rộng đường trong tương lai.

Người dân hiến hơn 900m<sup>2</sup> đất, gần 1,6 tỷ đồng vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thônNgười dân tổ dân phố Nội Thụy Vân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, phá dỡ tường rào để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Sự đồng thuận của hơn 100 hộ dân không chỉ giúp dự án thuận lợi về mặt bằng, mà còn lan tỏa tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, góp phần xây dựng hạ tầng giao thông khang trang, đồng bộ và tạo diện mạo mới cho khu dân cư, chung sức xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhà nước và nhân dân cùng làm phường Nông Trang Xây dựng đô thị văn minh Thi công làm đường giao thông nông thôn Tháo dỡ Tổ dân phố Hạ tầng giao thông Kiến trúc Tường
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