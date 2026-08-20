{title}
{publish}
{head}
Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ nhà văn hóa xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh trên địa bàn tổ dân phố Nội Thụy Vân, phường Nông Trang, hơn 100 hộ dân trong tổ đã tự nguyện hiến trên 900m2 đất, tháo dỡ tường rào, công trình, vật kiến trúc với tổng giá trị gần 1,6 tỷ đồng để bàn giao mặt bằng thi công.
Tuyến đường được khẩn trương thi công trên mặt bằng do người dân tổ dân phố Nội Thụy Vân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình.
Dự án có tổng chiều dài 1,7km, gồm 3 nhánh, mặt đường quy hoạch rộng 5m, trong đó lòng đường rộng 3,5m, hai bên là rãnh hộp rộng 1,5m. Để mở rộng tuyến đường, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ tường rào, sân và công trình phụ nằm trong phạm vi thi công.
Điểm nổi bật là tinh thần tự nguyện đã vượt ra ngoài phạm vi vận động ban đầu. Tại một số đoạn, người dân chủ động phá bỏ sân, công trình phụ, hiến thêm đất để hành lang đường rộng thêm từ 25-50cm, tạo thuận lợi cho việc mở rộng đường trong tương lai.
Người dân tổ dân phố Nội Thụy Vân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, phá dỡ tường rào để bàn giao mặt bằng thi công dự án.
Sự đồng thuận của hơn 100 hộ dân không chỉ giúp dự án thuận lợi về mặt bằng, mà còn lan tỏa tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, góp phần xây dựng hạ tầng giao thông khang trang, đồng bộ và tạo diện mạo mới cho khu dân cư, chung sức xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Lệ Oanh
Nghỉ lễ 2/9: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm giao thông, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”
baophutho.vn Ngày 19/8, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.
baophutho.vn Ngày 19/8, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...
baophutho.vn Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, xã Yên Lập xác định chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục hậu...
Từ sáng sớm 19/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.
baophutho.vn Chiều 18/8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm...
Các trạm dừng nghỉ đang khai thác thuộc diện chuyển tiếp phải hoàn thiện hệ thống sạc điện trước ngày 1/1/2027. Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đồng thời yêu cầu các địa...