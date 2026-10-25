Nguồn vốn tín dụng tạo sinh kế vững chắc cho người dân vùng cao

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Yên Lập đã phát huy vai trò trong công tác giảm nghèo bền vững, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tăng trưởng nguồn vốn

Tại các xã Yên Lập, Thượng Long, Sơn Lương, Xuân Viên, Minh Hòa và Trung Sơn, tín dụng chính sách xã hội là điểm tựa giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Dưới sự chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý và giải ngân vốn.

Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập tăng cường quản lý hồ sơ, giải ngân vốn chính sách đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đơn vị chủ động tham mưu sắp xếp, sáp nhập các điểm giao dịch và bố trí điểm giao dịch mới tại các xã Sơn Lương, Trung Sơn. Các điểm giao dịch được đặt tại trụ sở UBND xã, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn.

Đồng thời, đơn vị phối hợp tham mưu UBND các xã phân công cán bộ lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2026; xác định đúng đối tượng thụ hưởng và tổng hợp nhu cầu vốn tín dụng chính sách năm 2026, giai đoạn 2027–2030.

Nhờ đó, hoạt động tín dụng chính sách đạt kết quả tích cực. Đến cuối tháng 9/2026, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch đạt hơn 801,4 tỷ đồng, tăng 6,32% so với cuối năm 2025. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt hơn 794,2 tỷ đồng, tăng 6,48%; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 54,3 tỷ đồng, tăng 18,13%.

Đáng chú ý, vốn huy động từ tổ chức, cá nhân trên địa bàn đạt gần 33,7 tỷ đồng, tăng 33,13%, bằng 103,97% kế hoạch tăng trưởng năm 2026. Trong đó, tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt gần 20,7 tỷ đồng.

Điểm tựa sinh kế thiết thực

Hiệu quả tín dụng chính sách được thể hiện qua doanh số cho vay 9 tháng năm đạt hơn 147,5 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ đạt gần 800,5 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm, hoàn thành 99,9% kế hoạch tăng trưởng năm, với 10.420 hộ vay vốn. Dư nợ bình quân đạt 76,8 triệu đồng/hộ, tăng 6,36 triệu đồng so với đầu năm; dư nợ bình quân mỗi Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ 2.051 hộ nghèo và đối tượng chính sách có vốn sản xuất, kinh doanh. Trong đó, 4 lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 2 đối tượng chính sách được vay vốn mua, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở xã hội; 8 học sinh, sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập; 12 hộ có người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phát triển sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng. Nguồn vốn cũng hỗ trợ xây mới, cải tạo, nâng cấp 1.000 công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân.

Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vốn. Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ ủy thác đạt gần 799,4 tỷ đồng, chiếm 99,86% tổng dư nợ, với 10.398 tổ viên tham gia 294 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trong đó, Hội Nông dân quản lý 228,5 tỷ đồng, chiếm 28,58%; Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý hơn 191 tỷ đồng, chiếm 23,89%; Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên mỗi đơn vị quản lý gần 190 tỷ đồng, lần lượt chiếm 23,76% và 23,77% tổng dư nợ ủy thác. Chất lượng tín dụng được duy trì, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh ở mức 0,09% tổng dư nợ.

Chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được nâng cao. Trong tổng số 294 tổ, có 280 tổ xếp loại tốt, chiếm 95,25%; 5 tổ xếp loại khá, 9 tổ xếp loại trung bình và không có tổ xếp loại yếu.

Nâng chất lượng tín dụng

Đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý, Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức hội tham mưu UBND các xã sắp xếp, sáp nhập các điểm giao dịch phù hợp, duy trì 13 điểm hoạt động ổn định, an toàn, thuận tiện cho người dân.

Đơn vị đồng thời rà soát, sắp xếp lại các Tổ tiết kiệm và vay vốn phù hợp với việc điều chỉnh địa bàn, số lượng thôn; phân loại, quản lý hộ vay theo đúng thôn nơi đăng ký thường trú, góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi và quản lý khách hàng. Công tác chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống iDC được đẩy mạnh. Tại xã Minh Hòa, đơn vị đã rà soát, bổ sung số điện thoại và thông tin người ủy quyền của hàng nghìn khách hàng, góp phần hoàn thiện hồ sơ tín dụng.

Định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập Cầm Hà Tú cho biết, đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và chi nhánh cấp trên, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân và tại các điểm giao dịch xã.

Nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh bổ sung nguồn vốn, ưu tiên các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 338/NĐ-CP, cho vay nhà ở xã hội và cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đưa nguồn vốn ưu đãi đến người dân, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hồng Trung