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Giá vàng hôm nay 25-10: Chuyên gia nghiêng về xu hướng giảm

Giá vàng trong nước sáng nay đi ngang, trong khi vàng thế giới giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Khảo sát của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục đi xuống trong tuần tới.

Giá vàng hôm nay 25-10: Chuyên gia nghiêng về xu hướng giảm

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,1 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 135– 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,1 – 141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 3.994 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới, sau khi kim loại quý này lao dốc xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát, 24% dự báo giá vàng tăng, 41% cho rằng giá tiếp tục đi xuống, còn 35% nhận định thị trường đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng. Ngược lại, khảo sát trực tuyến với 161 nhà đầu tư cá nhân cho thấy tâm lý lạc quan hơn: 42% dự báo giá tăng, 26% dự báo giảm và 33% kỳ vọng giá ổn định.

Tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Bên cạnh đó, các dữ liệu về tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và thị trường nhà ở Mỹ cũng có thể tác động đến diễn biến giá vàng.

Cụ thể, ngày thứ ba, Mỹ công bố số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, niềm tin tiêu dùng và doanh số bán nhà mới. Ngày thứ tư, Ngân hàng Trung ương Canada và Fed lần lượt công bố quyết định chính sách tiền tệ. Sang thứ năm, thị trường đón nhận quyết định lãi suất của ECB, số liệu GDP và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sơ bộ quý III của Mỹ, cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng là một sự kiện đáng chú ý trong tuần.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-25-10-chuyen-gia-nghieng-ve-xu-huong-giam-1762698.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Triệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Bảo Tín Minh Châu Chuyên gia Giá vàng hôm nay SJC Dự báo Ngân hàng Xu hướng Nhật Bản
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