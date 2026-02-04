Nhận diện và đấu tranh với hoạt động chống phá vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ ở nước ta

Nằm ở hạ lưu sông Mê Kông, khu vực Tây Nam Bộ hiện nay gồm 6 tỉnh và một thành phố với tổng diện tích tự nhiên khoảng 4 triệu héc-ta, 27 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm; trong đó, dân tộc Khmer có số dân hơn 1,3 triệu người. Thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, những năm qua, các tổ chức thù địch, phản động lưu vong, điển hình như: “Hội Ái hữu Khmer Kampuchea Krom”,“Hội sư sãi Khmer Kampuchea Krom”, “Liên đoàn Khmers Kampuchea-Krom”... đã coi vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống ở Tây Nam Bộ là địa bàn trọng điểm để đẩy mạnh các hoạt động chống phá.

Qua nghiên cứu, có thể thấy, chúng thường tập trung vào một số phương thức, thủ đoạn sau đây:

Một là, nhằm thực hiện chiêu bài “tôn giáo hóa dân tộc” ở Tây Nam Bộ, các thế lực thù địch, phản động tìm cách lợi dụng “Phật giáo Nam Tông Khmer” để lôi kéo, mua chuộc đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ tham gia thành lập “Nhà nước Khmer Kampuchea Krom”, tiến tới hình thành tổ chức phản động trên địa bàn.

Chúng đặc biệt chú ý móc nối, lôi kéo, mua chuộc người có uy tín trong đồng bào Khmer, học sinh, sinh viên, thanh niên người Khmer, nhất là những đối tượng người Khmer từng tham gia ngụy quân, ngụy quyền, những trí thức và cá nhân có tư tưởng cực đoan, bất mãn để biến họ thành lực lượng cốt cán hình thành bộ khung cho tổ chức phản động. Chúng còn tìm cách móc nối, tài trợ cho sư sãi, tăng sinh Khmer ra nước ngoài tu học hoặc lôi kéo, mua chuộc số sư, tăng Khmer tự ý ra nước ngoài học tập không xin phép để xây dựng “ngọn cờ” chống phá nước ta.

Hai là, chúng triệt để lợi dụng vấn đề về nguồn gốc lịch sử tộc người, những vấn đề phức tạp từ đặc điểm nội tại của đồng bào Khmer, những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó kích động tư tưởng ly khai, dân tộc hẹp hòi, tâm lý mặc cảm, kỳ thị dân tộc để lôi kéo, vận động đồng bào Khmer chống lại việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở địa phương.

Đặc biệt, các thế lực thù địch ra sức chứng minh rằng: Người Khmer chính là chủ nhân của di chỉ khảo cổ Óc Eo (An Giang); lịch sử hình thành nhà nước Phù Nam (Chân Lạp)... để kích động, lôi kéo đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ. Chúng còn ra sức tô đậm hoặc bóp méo những yếu kém, vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, dân tộc ở địa phương để vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp đồng bào Khmer...

Điệu múa trống Sa đăm là nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ảnh: nhandan.vn

Ba là, lợi dụng việc cả hệ thống chính trị đang thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, chúng ráo riết sử dụng mạng xã hội, internet xuyên tạc rằng việc sáp nhập, tinh giản bộ máy và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp là nhằm “xóa bỏ tiếng nói đại diện”, “thu hẹp không gian tín ngưỡng”, “việc sáp nhập địa giới hành chính đã làm mất tên gọi, địa bàn hoạt động” của các tổ chức tôn giáo.

Chúng còn tìm cách thổi phồng, bóp méo những trục trặc kỹ thuật trong thay đổi địa giới thành bằng chứng “phân biệt đối xử” hay “đàn áp tôn giáo” ở nước ta...

Bốn là, chúng tìm cách đánh tráo và đồng nhất khái niệm “quyền dân tộc tự quyết” là quyền của quốc gia - dân tộc với quyền của các dân tộc thiểu số để làm cho đồng bào ngộ nhận rằng, “quyền dân tộc tự quyết” là quyền của riêng người Khmer, từ đó chúng kích động, lôi kéo đồng bào Khmer đòi thành lập “Nhà nước Khmer Krom” ở Tây Nam Bộ.

Ở bên ngoài, kẻ địch ráo riết “quốc tế hóa” vấn đề “quyền dân tộc tự quyết” để tạo sức ép từ cộng đồng quốc tế, đồng thời kích động các hoạt động chống đối Nhà nước ta từ bên trong.

Năm là, chúng tổ chức các cuộc điều trần, hội thảo, họp báo nhằm xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền ở vùng Tây Nam Bộ, qua đó nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chúng còn lợi dụng việc Nhà nước ta đấu tranh, xử lý một số đối tượng sư sãi cực đoan trong nước để ra sức rêu rao rằng, Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo, vi phạm nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc và kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn ráo riết tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá nước ta ở vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ. Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả cần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó, cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng của kẻ địch đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ; nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; biết đề cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, không để cho kẻ địch lợi dụng; tích cực, tự giác tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động này.

Tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa đồng bào dân tộc Khmer với các dân tộc khác ở Tây Nam Bộ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hai là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao trình độ dân trí, văn hóa, xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer nhằm góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người dân trên cơ sở pháp luật. Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ. Chú trọng bảo tồn và phát huy bền vững giá trị các thiết chế văn hóa, làng nghề, nghề thủ công, lễ hội truyền thống của cộng đồng dân tộc Khmer.

Tiếp tục quan tâm chăm lo và phát huy hiệu quả vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Ban Quản trị, Ban Hoằng pháp các chùa và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Đề cao tinh thần dân tộc và tôn trọng những điểm khác biệt của đồng bào Khmer không trái với lợi ích chung của đất nước; kiên quyết chống tư tưởng kỳ thị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dân tộc hẹp hòi, cực đoan hoặc mặc cảm về dân tộc, tôn giáo.

Ba là, không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở vùng đồng bào Khmer dựa trên nền tảng khối liên minh công, nông, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong mở rộng, da dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp với đồng bào ngày càng gắn bó khăng khít.

Quan tâm xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; trong đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc Khmer vững mạnh, thực sự là nòng cốt trong giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Bốn là, làm tốt công tác nắm chắc tình hình chủ động từ sớm, từ xa để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động kích động ly khai, tự trị dân tộc để xâm phạm an ninh trật tự ở vùng tập trung đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ nước ta.

Giải quyết triệt để, kịp thời các “điểm nóng”, các mâu thuẫn, khiếu kiện trong đồng bào các dân tộc thiểu số ngay từ cơ sở, không để kéo dài, không lây lan, vượt cấp, bảo đảm yêu cầu tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân, kiên quyết không làm phức tạp thêm tình hình, không sơ hở để địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc.

Tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc, tôn giáo; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người dân tộc thiểu số ở cơ sở.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thành tựu đã đạt được trong việc bảo đảm quyền con người ở nước ta, trong đó có quyền của đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ.

Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền đối nội và tuyên truyền đối ngoại; tận dụng thế mạnh của các kênh thông tin nhằm chuyển tải tới cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu đã đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; làm rõ bản chất luận điệu xuyên tạc về lịch sử vùng đất Nam Bộ nhằm kích động hận thù dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất ổn định chính trị, xã hội của nước ta.

Qua đó, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia, các chính khách quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, góp phần đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, thù địch về vấn đề này đối với nước ta.

Theo qdnd.vn