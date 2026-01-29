Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả

Nhờ đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả gắn với cơ cấu lại ngành, tỉnh Phú Thọ đang ghi nhận những bước tiến trong tăng trưởng sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây, Phú Thọ không chỉ dừng lại ở sản xuất nhỏ lẻ mà quyết liệt đẩy mạnh tập trung sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 686 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích 82.800ha, trong đó nhiều vùng đã đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ, tạo nền tảng vững chắc cho việc nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả.

Quýt Cao Phong trồng theo hướng hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế.

Vụ mùa năm 2025, tỉnh đã triển khai 6 mô hình sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ với quy mô 120ha (20 ha/mô hình). Qua đánh giá năng suất trên diện tích 120ha đạt khoảng 600 tấn lúa. Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, an toàn, không lạm dụng các sản phẩm có nguồn gốc hoá học ảnh hưởng tới nguồn tài nguyên đất và nước. Đồng thời xây dựng được thương hiệu sản phẩm lúa gạo hữu cơ chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân.

Mô hình sản xuất rau ăn lá theo hướng hữu cơ triển khai ở khu vực Vĩnh Phúc với diện tích 180ha cung ứng cho thị trường hơn 2.000 tấn rau đảm bảo an toàn thực phẩm. Kết quả bước đầu cho thấy, sản xuất rau theo hướng hữu cơ giúp tăng hiệu quả kinh tế từ 10 - 20% so với sản xuất thông thường. Bên cạnh đó còn nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Mô hình “Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung cho sản phẩm nông nghiệp trọng điểm, chủ lực của tỉnh, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng” thực hiện trên cây chè ở xã Đồng Lương (20ha), xã Long Cốc (20ha); cây bưởi Đoan Hùng ở xã Bằng Luân (10ha); cây rau ở xã Phùng Nguyên (3ha). Kết quả các tổ khuyến nông cộng đồng được củng cố, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân; các loại cây trồng năng suất đều tăng từ 9 - 15% so với đại trà.

Người dân xóm Mớ Đá, xã Kim Bôi trồng khoai tây trên đất 2 vụ lúa nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.

Thực tế cho thấy, nhiều mô hình sản xuất đã chứng minh được tính hiệu quả rõ rệt thông qua ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới tổ chức sản xuất và gắn kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ. Từ các mô hình liên kết chuỗi giá trị trong nông nghiệp, các HTX trồng trọt đang đóng vai trò “cầu nối” quan trọng giữa nông dân và doanh nghiệp, góp phần đưa những mô hình sản xuất hiệu quả lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện đại.

Tiêu biểu như mô hình trồng bưởi của HTX Nông nghiệp Mỹ Tân và Tổ hợp tác Thanh Hà, xã Cao Dương với tổng diện tích 80ha, trong đó có 20ha đủ điều kiện và đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu. HTX Mì gạo Hùng Lô, phường Vân Phú với 1 sản phẩm OCOP 5 sao, 1 sản phẩm hạng 4 sao đã chú trọng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. HTX Nông nghiệp dịch vụ và cung ứng thực phẩm Đà Bắc áp dụng đồng bộ công nghệ số trong sản xuất rau quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP...

Chị Đinh Thị Thường - Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ và cung ứng thực phẩm Đà Bắc chia sẻ: “Việc áp dụng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đã giúp chúng tôi chia sẻ rủi ro và tiếp cận thị trường ổn định hơn. Trước đây, sản xuất manh mún nên chi phí cao, đầu ra bấp bênh. Từ khi tham gia mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, năng suất tăng khoảng 15 - 20%, giá bán cao hơn từ 10 - 15% so với canh tác truyền thống. Quan trọng nhất là sản phẩm được doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ ổn định.”

Ông Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả là chiến lược then chốt để nâng cao chất lượng sản phẩm, thu nhập cho nông dân và hình thành nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Ngành tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, áp dụng công nghệ cao và liên kết sâu giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế về điều kiện địa lý và thị trường tiêu thụ như: Chè, bưởi, cam, chuối, rau củ quả sạch, lúa chất lượng cao, mía... thành các vùng hàng hóa tập trung, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Bên cạnh đó, ngành tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiệu quả, bền vững, đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất HTX, tổ hợp tác, trang trại qua liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, xây dựng chuỗi giá trị, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đinh Thắng