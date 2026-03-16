Khai mở dư địa, kiến tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới

Việc hợp nhất địa giới hành chính giữa ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình không chỉ là sự mở rộng về quy mô không gian phát triển, mà còn tạo nên bước ngoặt chiến lược trong quy hoạch vùng. Từ nền tảng này, Phú Thọ đang từng bước hình thành trục động lực công nghiệp mới, thu hút các dòng vốn đầu tư lớn và hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc - điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Dư địa, không gian rộng mở

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có 58 khu công nghiệp (KCN) đã được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 14.055ha. Đây là lợi thế lớn, một “quỹ đất sạch” mà hiếm địa phương nào có được trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp toàn quốc đang dần hạn hẹp. Thực tế, với 17 KCN đi vào vận hành ổn định đã tạo ra một vành đai công nghiệp năng động và xuyên suốt qua các vùng động lực.

Sự hợp nhất đã hội tụ những tinh hoa công nghiệp của cả 3 vùng đất: Từ Vĩnh Phúc cũ - nơi vốn là “thủ phủ” công nghiệp của miền Bắc, Phú Thọ kế thừa các KCN hiện đại như Khai Quang, Bình Xuyên I, Bình Xuyên II, Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện I, Bá Thiện II... Đây là những địa chỉ đỏ thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao với các chuỗi giá trị về linh kiện điện tử và lắp ráp ô tô, xe máy quốc tế.

Từ Hòa Bình cũ, tỉnh đón nhận thêm các KCN Lương Sơn, Bờ trái Sông Đà và một số KCN đang được triển khai, tạo nên hành lang logistics và sản xuất vật liệu mới vững chắc. Trong khi đó, các KCN của Phú Thọ cũ như Thụy Vân, Trung Hà, Phú Hà và Cẩm Khê tiếp tục duy trì vai trò hạt nhân, kết nối các vùng nguyên liệu và tạo ra sự giao thoa kinh tế liên vùng hoàn hảo.

Sức hút, tiềm năng phát triển công nghiệp ở Phú Thọ không chỉ dừng lại ở dư địa, không gian rộng mở, mà còn thể hiện qua niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế. Minh chứng rõ nét là bất chấp biến động kinh tế toàn cầu, năm 2025, công tác thu hút đầu tư của tỉnh vẫn bứt phá mạnh mẽ với 75 dự án cấp mới và 101 lượt dự án tăng vốn. Đặc biệt, khối FDI thu hút hơn 1.063 triệu USD, đưa lũy kế toàn tỉnh lên 857 dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN, với tổng vốn gần 10 tỷ USD.

Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đang giải quyết việc làm cho khoảng 235.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng.

Đổi mới tư duy, chọn lối đi xanh để bứt phá

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ xác định phát triển công nghiệp không còn là bài toán về quy mô đơn thuần mà là một cuộc cách mạng về chất, tập trung vào lộ trình chuyển đổi tư duy để chọn lấy lối đi xanh bền vững. Với khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp xanh và kinh tế tri thức của vùng trung du, miền núi phía Bắc, tỉnh đang dồn toàn lực để hiện thực hóa các quy hoạch chiến lược sau hợp nhất, gắn liền với liên kết vùng và hệ sinh thái sản xuất thông minh của kỷ nguyên 4.0.

Tinh thần đổi mới này được cụ thể hóa bằng thái độ kiên quyết “nói không” với các dự án có nguy cơ ô nhiễm, thay vào đó là sự mở đường thông thoáng cho các ngành công nghệ cao, cơ khí chính xác, thiết bị bán dẫn và năng lượng tái tạo.

Để tạo nên cú bứt phá ngoạn mục, Phú Thọ đang triển khai một “chiến dịch” cải cách toàn diện nhằm tối ưu hóa môi trường đầu tư, kiến tạo những “luồng xanh” hành chính giúp đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc mời gọi bằng lợi thế sẵn có, tỉnh khẳng định vai trò đồng hành thông qua các chính sách ưu đãi về vốn, hỗ trợ hạ tầng viễn thông 5G hiện đại và đặc biệt là giải bài toán nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, việc gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với nhu cầu thực tiễn của các tập đoàn công nghệ lớn chính là “chìa khóa” để cung ứng lao động cho những dự án quy mô lớn trong tương lai gần.

Những thành tựu của năm 2025 đang tạo nền tảng vững chắc để Phú Thọ bứt tốc mạnh mẽ, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Với tầm nhìn đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045, vùng Đất Tổ hôm nay đang cho thấy một khát vọng vươn mình mãnh liệt.

Sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp chính là nguồn nội lực to lớn để Phú Thọ không chỉ là nơi lưu giữ giá trị văn hóa ngàn đời, mà còn thực sự trở thành biểu tượng mới cho sự hiện đại, năng động và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trần Tỉnh