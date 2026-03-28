Nhóm nhạc BTS “càn quét” hạng mục chính các bảng xếp hạng trong tuần đầu trở lại

Album mới nhất “Arirang” của nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đã bán được khoảng 4,17 triệu bản trong tuần đầu tiên. Hanteo Chart, công ty theo dõi doanh số âm nhạc, công bố sáng 27/3. Đồng thời, trong tuần đầu tiên BTS cũng xô đổ hàng loạt hạng mục chính của các bảng xếp hạng âm nhạc.

Album “Arirang” được phát hành và đã phá kỷ lục doanh số tuần đầu tiên của chính nhóm BTS, vượt qua kỷ lục trước đó là 3,37 triệu bản do album “Map of the Soul: 7” thiết lập vào năm 2020.

Theo công ty quản lý BigHit Music của nhóm BTS, “Arirang” đã bán được 1 triệu bản chỉ trong khoảng 10 phút sau khi phát hành và 3,98 triệu bản trong ngày đầu tiên, trở thành album có doanh số ngày đầu tiên cao nhất được phát hành trong năm 2026.

Trên Apple Music, “Arirang” đã đứng đầu bảng xếp hạng album tại 115 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Album này cũng ghi nhận số lượt stream ngày đầu tiên cao nhất so với bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào của BTS, đưa nhóm trở thành nghệ sĩ được stream nhiều nhất trên Apple Music vào ngày 20/3.

Nhóm nhạc K-pop BTS. (Ảnh: BigHit Music)

Ca khúc chủ đạo “Swim” đã giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Songs Global hàng ngày của Spotify trong sáu ngày liên tiếp, từ ngày 20-25/3.

Tại Nhật Bản, “Arirang” ra mắt ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng album tổng hợp hàng tuần của Oricon, trở thành album thứ bảy của BTS đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này và là sản phẩm bán chạy nhất của một nghệ sĩ nước ngoài trong năm nay. Album này cũng dẫn đầu bảng xếp hạng album vật lý và kỹ thuật số hàng tuần của Oricon, hoàn thành pha “càn quét” hạng mục chính của các bảng xếp hạng.

Được sản xuất dưới sự chỉ đạo của Hybe, “Arirang” khám phá bản sắc của BTS với tư cách là một nhóm nhạc bắt đầu từ Hàn Quốc và những cảm xúc phổ quát mà các thành viên đã trải qua trong cuộc đời. “Swim” là một bài hát pop alternative sôi động về việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống, với lời bài hát do chính RM, trưởng nhóm BTS đồng sáng tác.

Việt Nam đứng thứ 2 trong hơn 19.000 khán giả nước ngoài xem concert trở lại của BTS

Nhóm nhạc K-pop gồm bảy thành viên BTS đã tổ chức một buổi hòa nhạc miễn phí cho hàng chục nghìn người hâm mộ tại Gwanghwamun ở trung tâm Seoul trước khi bay đến Hoa Kỳ, nơi họ tổ chức một sự kiện của Spotify tại New York và xuất hiện trên chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” của đài NBC.

Khán giả tham dự buổi biểu diễn trở lại của nhóm nhạc K-pop BTS tại Quảng trường Gwanghwamun. (Ảnh: BigHit Music)

Theo số liệu của thành phố công bố, người nước ngoài chiếm một phần tư số người tham dự buổi concert trở lại của nhóm nhạc K-pop BTS tại trung tâm Seoul cuối tuần trước.

Theo số liệu từ chính quyền thành phố Seoul, có tổng cộng 19.170 người nước ngoài đã tham dự sự kiện tại Quảng trường Gwanghwamun, chiếm khoảng 25% trong số 75.927 người có mặt tại khu vực này vào thời điểm đó.

Trước đó, chính quyền thành phố Seoul đã đưa ra ước tính về số người trong khu vực có thể lên tới 48.000 người, nhưng một quan chức thành phố cho biết con số mới nhất chính xác hơn vì chúng dựa trên dữ liệu từ trạm gốc.

Theo số liệu phân tích thống kê nhập cảnh của người nước ngoài, xét theo quốc tịch, ước tính có 1.740 người Thái Lan tham dự sự kiện, tiếp theo là 1.184 người Việt Nam, 1.126 người Ấn Độ và 1.098 người Nhật Bản.

Nguồn VOV