Những chiến sĩ trẻ trưởng thành sau 3 tháng huấn luyện

Ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới là quãng thời gian không dài nhưng đủ để tạo nên những thay đổi sâu sắc trong mỗi thanh niên nhập ngũ. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ đã trưởng thành hơn về nhận thức, bản lĩnh, tác phong và ý thức tổ chức kỷ luật. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định chất lượng huấn luyện của các đơn vị mà còn cho thấy môi trường quân đội là trường học lớn tôi luyện, giúp những người lính trẻ trưởng thành.

Sắp xếp nội vụ là một trong những nội dung huấn luyện đầu tiên để chiến sĩ mới làm quen với môi trường quân ngũ.

Ba tháng trước, nhiều thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi bước vào quân ngũ với không ít bỡ ngỡ. Từ việc gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ đến thích nghi với nếp sống tập thể đều là những thử thách mới. Tuy nhiên, bằng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chỉ huy và tinh thần đoàn kết của đồng đội, các chiến sĩ đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội.

Tại các đơn vị, việc duy trì nghiêm nền nếp chính quy được thực hiện thường xuyên. Từ nơi ăn ở đến sinh hoạt hằng ngày đều được sắp xếp khoa học, gọn gàng. Thông qua đó, các chiến sĩ từng bước hình thành tác phong quân nhân, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tác phong người lính trẻ được thể hiện qua sự tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp.

Chiến sĩ Trương Đình Chí, huấn luyện tại Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 (Quân khu 2) chia sẻ rằng những ngày đầu nhập ngũ anh còn nhiều bỡ ngỡ, thậm chí có lúc tự ti vì chưa quen môi trường mới. Nhưng nhờ sự quan tâm của cán bộ, chỉ huy và đồng đội, anh đã nhanh chóng thích nghi, tự tin hơn trong học tập và rèn luyện. Những khó khăn ban đầu trở thành động lực để anh nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Đối với nhiều chiến sĩ mới, thử thách lớn nhất không chỉ nằm ở các nội dung huấn luyện trên thao trường mà còn là việc thích nghi với môi trường sống tập thể và nền nếp quân đội. Mọi hoạt động từ thức dậy, ăn uống, học tập đến nghỉ ngơi đều được thực hiện theo quy định thống nhất. Chính môi trường ấy đã giúp các chiến sĩ hình thành tính tự giác, khả năng quản lý bản thân và ý thức chấp hành kỷ luật - những phẩm chất quan trọng của người quân nhân.

Tư thế, tác phong chuyên nghiệp của người lính trẻ mỗi khi tham gia huấn luyện điều lệnh, đội hình, đội ngũ.

Cùng với huấn luyện quân sự, công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cũng được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Qua đó giúp chiến sĩ nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2026, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 tiếp nhận và huấn luyện hơn 400 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ. Quá trình huấn luyện được triển khai chặt chẽ, khoa học theo đúng chương trình của Bộ Quốc phòng. Trên thao trường, từ các động tác điều lệnh cơ bản đến những nội dung chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh đều được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, tỉ mỉ.

Mỗi động tác thể hiện bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ trong suốt 3 tháng huấn luyện.

Để hoàn thành đúng một động tác theo yêu cầu, nhiều chiến sĩ phải luyện tập hàng chục lần. Những giọt mồ hôi trên thao trường là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó và tinh thần rèn luyện của tuổi trẻ trong quân ngũ.

Theo Trung tá Bùi Văn Trịnh - Chính ủy Trung đoàn 24, trong suốt quá trình huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, động viên chiến sĩ mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để các đồng chí yên tâm học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với huấn luyện điều lệnh, chiến thuật và thể lực, các nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ phải luyện tập liên tục từ những động tác cơ bản đến các nội dung khó hơn, đòi hỏi độ chính xác và tính kỷ luật cao. Nhiều chiến sĩ lần đầu tiếp xúc với vũ khí quân dụng nhưng thông qua sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ huấn luyện đã từng bước làm chủ vũ khí, trang bị được biên chế.

Nụ cười của các chiến sĩ sau khi đạt Hoa bắn giỏi tại nội dung kiểm tra bắn súng tiểu liên AK.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của khóa huấn luyện chiến sĩ mới là kiểm tra “3 tiếng nổ”, gồm bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ. Đây là nội dung đánh giá tổng hợp trình độ kỹ thuật, tâm lý và bản lĩnh của người chiến sĩ. Để hoàn thành tốt các nội dung này, mỗi chiến sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm túc, nắm vững lý thuyết và thuần thục từng động tác thực hành.

Sau gần 3 tháng huấn luyện, 350 chiến sĩ mới huấn luyện tại Trung đoàn 9 và Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 đã hoàn thành toàn diện chương trình huấn luyện, đủ điều kiện tuyên thệ chiến sĩ mới. Kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng huấn luyện đạt cao, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi ở các nội dung điều lệnh và thể lực đạt từ 82,67% đến 87%. Đặc biệt, nhiều chiến sĩ từ chỗ chưa biết bơi đã có thể bơi ếch thành thạo ở cự ly 50m và 100m sau khóa huấn luyện.

Đánh giá kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, Đại tá Nguyễn Quốc Hòa - Phó Chính ủy Sư đoàn 304 khẳng định, những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để các chiến sĩ tự tin bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các chiến sĩ mới tham gia duyệt binh tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, đánh dấu sự trưởng thành sau 3 tháng huấn luyện.

Ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới là chặng đường đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ của mỗi thanh niên. Khoảng thời gian ấy không dài nhưng đủ để hun đúc ý chí, rèn luyện bản lĩnh và hình thành tác phong chính quy của người quân nhân. Với hành trang là kiến thức quân sự, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó được tôi luyện trên thao trường, những người lính trẻ hôm nay đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, tiếp tục cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Kim Liên