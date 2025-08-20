Những cua-rơ triển vọng trên đường đua địa hình

Bước vào Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025, đội tuyển xe đạp địa hình Phú Thọ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt và tinh thần khát khao giành chiến thắng. Đặc biệt tại nội dung thế mạnh đua xe địa hình, nhiều gương mặt trẻ tiềm năng xuất hiện với quyết tâm cao nhất, hứa hẹn sẽ mang vinh quang về cho quê hương Đất Tổ.

Quyết tâm nhân đôi niềm vui

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025, tay đua trẻ Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 2010 đã xuất sắc giành Huy chương Bạc ở nội dung cự ly 15km tính điểm nữ lứa tuổi 16 trở xuống. Đây được kết quả bất ngờ bởi đua xe đường trường không phải là thế mạnh của đội tuyển xe đạp Phú Thọ. Hy vọng tại nội dung vô địch Xe đạp địa hình trẻ sẽ được diễn ra từ ngày 25-28/8, Yến Nhi và các đồng đội sẽ tiếp tục thể hiện phong độ cao nhất để lên đỉnh vinh cao trên mảnh đất quê hương.

Vận động viên Nguyễn Thị Yến Nhi - tay đua trẻ triển vọng ở nội dung thi đấu băng đồng tính điểm

Yến Nhi là tay đua trẻ đến từ xã Tiên Lữ, đến nay đã có thời gian 2 năm tham gia luyện tập với đội tuyển tỉnh. Với điểm mạnh về thể lực, kỹ thuật và tư duy chiến thuật trong bộ môn xe đạp địa hình, Yến Nhi liên tục giành được thứ hạng cao tại các giải thi đấu của tỉnh và toàn quốc. Đặc biệt tại Giải vô địch Xe đạp địa hình trẻ quốc gia năm 2024 tại tỉnh An Giang, Yến Nhi và các đồng đội đã xuất sắc giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng ở các nội dung.

Tại trường đua địa hình ở địa bàn phường Thống Nhất, thời điểm “nước rút” chuẩn bị diễn ra giải đấu, Yến Nhi và các thành viên đội tuyển xe đạp địa hình Phú Thọ đã tranh thủ thời gian làm quen với đường đua, luyện tập duy trì thể lực để có thể trạng và tâm lý thi đấu tốt nhất. Yến Nhi cho biết: “Cá nhân em rất vui và bất ngờ khi giành được huy chương bạc ở nội dung đua đường trường tính điểm. Đó là nguồn động lực lớn giúp em nỗ lực, cố gắng thi đấu tốt để giành được kết quả tại đường đua địa hình.

Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, em đã duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Ngoài ra để nâng cao thể lực, em dành thời gian vào mỗi buổi sáng để chạy bộ 7-8km để rèn luyện sức bền, giúp cơ thể dẻo dai hơn. Hy vọng với sự quyết tâm cộng thêm một chút may mắn, em và các đồng đội sẽ được đứng trên đỉnh vinh quang”.

Khát khao chiến thắng của tay đua người Mường

Trở về cùng tấm huy chương vàng đồng đội tại Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia lần thứ 39 năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua, tay đua trẻ Bùi Minh Hiếu cũng là một trong những niềm hy vọng lớn của đội tuyển xe đạp địa hình tỉnh nhà. Đây là trải nghiệm quý báu giúp Minh Hiếu rèn luyện về tâm lý thi đấu, sự tự tin khi bước vào các giải đấu có quy mô lớn.

Tay đua trẻ Bùi Minh Hiếu là một trong những vận động viên được đánh giá cạnh tranh huy chương tại nội dung đua xe địa hình

Sinh năm 2009, chàng trai dân tộc Mường đến từ vùng quê nghèo Quyết Thắng. Minh Hiếu tham gia đội tuyển xe đạp địa hình gần 2 năm và được đánh giá là một trong những tay đua triển vọng với nguồn thể lực dồi dào, kỹ thuật tốt. Trong đội tuyển xe đạp địa hình, Minh Hiếu cũng được đội ngũ huấn luyện viên và các đồng đội đánh giá là một trong những tay đua hoàn thành giáo án trong thời gian ngắn nhất. Tại giải đấu năm nay, Minh Hiếu và các đồng đội được kỳ vọng sẽ có cơ hội lớn để cạnh tranh trực tiếp các bộ huy chương với các đối thủ đến đến từ Lào Cai, Sơn La, Hà Nội...

Minh Hiếu chia sẻ: “Giải đấu năm nay được đánh giá quy tụ nhiều vận động viên trẻ tiềm năng đến từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Đội tuyển xe đạp địa hình Phú Thọ may mắn khi được thi đấu trên sân nhà, đó là một lợi thế lớn cho em và các đồng đội khi thường xuyên luyện tập và thi đấu trên cung đường này. Cùng với sự tự tin và cổ vũ của khán giả, bản thân em sẽ nỗ lực, cố gắng thật nhiều để giành được thành tích cao nhất”.

Sẵn sàng bước vào giải đấu

Tại giải năm nay, đội tuyển xe đạp địa hình Phú Thọ có 12 vận động viên tham gia tranh tài đầy đủ nội dung thi đấu. Ngay sau khi có kế hoạch triển khai tổ chức giải, đội tuyển xe đạp đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tập luyện nghiêm túc để quyết tâm giành thành tích cao nhất. Đồng thời xây dựng giáo án huấn luyện phù hợp, đảm bảo điểm rơi phong độ trong thời gian diễn ra giải đấu. Cùng với đó, Ban huấn luyện đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Đội tuyển xe đạp địa hình Phú Thọ tích cực tập luyện sẵn sàng bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất

Tại nội dung xe đạp địa hình được đánh giá là thế mạnh của địa phương, các huấn luyện viên đã lựa chọn những gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng tham gia thi đấu. Trong đó sẽ tập trung lựa chọn các cự ly, nội dung sở trường để đăng ký vận động viên cạnh tranh các bộ huy chương.

Ông Nguyễn Văn Cường - Huấn luyện viên đội tuyển môn xe đạp cho biết: “Nhiều năm qua, xe đạp địa hình được xem là nội dung thế mạnh của đội tuyển xe đạp tỉnh nhà. Tay đua Bùi Minh Hiếu, Nguyễn Thị Yến Nhi là những gương mặt trẻ tài năng hội tụ đầy đủ các yếu tố để cạnh tranh huy chương tại các giải thi đấu lần này.

Đội tuyển xe đạp địa hình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, các bài tập chiến thuật và nâng cao thể lực cho vận động viên. Với quyết tâm cao nhất, đội tuyển xe đạp địa hình sẽ cố gắng, nỗ lực để giành thành tích cao nhất trên quê hương Phú Thọ”.

Đức Anh