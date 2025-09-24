Những mô hình chăn nuôi chi phí thấp hiệu quả cao

Nhiều mô hình chăn nuôi đầu tư chi phí thấp, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao đã và đang được nông dân Đà Nẵng chú trọng chuyển đổi. Nuôi gà Ai Cập theo hướng hữu cơ

Trang trại gà Ai Cập hữu cơ của ông Phan Đức Tư (thôn Lạc Câu, xã Bình Dương, TP Đà Nẵng) hiện trở thành điểm tham quan, học hỏi kinh nghiệm của nhiều nông dân trong vùng. Trước đây, trên diện tích đất cát này, ông Tư từng thử nghiệm trồng rau sạch, dưa lưới nhưng đầu ra khó khăn khiến hiệu quả không như mong đợi. Không nản chí, ông tiếp tục trồng 500 gốc dừa xiêm và đào ao thả cá, tạo nền tảng cho một hướng đi bền vững hơn là nuôi gà Ai Cập hữu cơ.

Giống gà Ai Cập siêu trứng được ông Phan Đức Tư thả nuôi.

Việc lựa chọn giống gà này không phải ngẫu nhiên. Ông Tư nhận thấy gà Ai Cập thích nghi tốt với khí hậu địa phương, sức đề kháng cao, thịt và trứng đều được thị trường ưa chuộng. Chỉ sau khoảng 5 tháng nuôi, đàn gà bước vào giai đoạn sinh sản.

Hiện trang trại có hơn 400 gà mái chuyên lấy trứng và hàng trăm gà trống phục vụ nhân đàn. Trứng vừa để ấp nở tạo giống, vừa cung ứng cho nông dân có nhu cầu. Song song đó, hàng trăm gà thịt được nuôi tách riêng, cung cấp cho người tiêu dùng và một số siêu thị nhỏ ở Thăng Bình. Nhờ vậy, mỗi ngày trang trại thu về hơn 300 quả trứng, tạo nguồn thu nhập đều đặn.

Không chỉ dừng lại ở sản lượng, ông Tư còn chú trọng duy trì chất lượng đàn giống. Khoảng một nửa số gà mái hiện đang cho trứng, còn lại được chọn lọc giữ lại làm giống để nhân đàn, bảo đảm sự ổn định lâu dài. Điều đáng chú ý là chi phí nuôi được tiết giảm đáng kể nhờ phương pháp hữu cơ.

“Thức ăn chính được tận dụng từ nguồn thải của các khách sạn, nhà hàng tại Thăng Bình, Duy Hải, Duy Nghĩa, sau đó xay nhuyễn, ép thành viên cho gà ăn. Bên cạnh đó, ông bổ sung một phần nhỏ thức ăn công nghiệp cùng các loại thảo mộc, vừa tăng sức đề kháng, vừa hạn chế dịch bệnh”, ông Tư cho biết.

Đàn gà Ai Cập sinh trưởng và phát triển tốt.

Thu lãi nhờ nuôi ốc bươu đen

Trên diện tích 1 ha đất tại thôn Phò Nam, phường Hải Vân, ông Lê Ngọc Anh đã mạnh dạn cải tạo toàn bộ mặt bằng, chuyển từ sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang mô hình kết hợp chăn nuôi và trồng trọt. Ông bố trí các hàng kênh xen giữa vườn dừa, tạo khoảng 2.000 m2 mặt nước để nuôi ốc bươu đen, đồng thời giữ ẩm cho cây dừa sinh trưởng. Nhờ sự kết hợp này, trang trại dần hình thành mô hình nông nghiệp khép kín, tận dụng tối đa diện tích và nguồn lực sẵn có.

Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, ốc nuôi chậm lớn, năng suất không cao. Tuy nhiên, ông Anh không bỏ cuộc mà trực tiếp tìm hiểu thực tế ở nhiều mô hình nuôi ốc tại miền Tây và khu vực phía Nam Đà Nẵng. Từ kinh nghiệm tích lũy, ông thiết kế lại hệ thống ao hồ, phân khu nuôi ốc giống và ốc thương phẩm rõ ràng, nhờ đó đàn ốc phát triển ổn định hơn.

Theo ông Anh, ốc bươu đen rất dễ nuôi, chỉ cần đầu tư giống một lần. Nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn trong vườn như rau, cỏ, bèo... vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp làm sạch nguồn nước. Sau khoảng 4 tháng, ốc có thể xuất bán, mỗi năm ông nuôi 2 vụ. Với giá bán ổn định khoảng 70.000 đồng/kg, lợi nhuận từ nuôi ốc cao gấp 3–4 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích.

Ông Lê Ngọc Anh có thu nhập khá từ việc nuôi ốc bươu đen trong mô hình kết hợp chăn nuôi và trồng trọt.

“Mô hình nuôi ốc rất hiệu quả. Ban đầu tôi học hỏi từ các mô hình thành công, sau đó được Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ kỹ thuật. Nuôi ốc không mất quá nhiều thời gian chăm sóc, nhưng hiệu quả kinh tế thì rất rõ rệt, tạo hướng đi lâu dài”, ông Anh chia sẻ.

Điểm đặc biệt là mô hình của ông không dừng lại ở nuôi ốc. Bên cạnh vườn dừa và các ao ốc, ông còn nuôi thêm 150 con dê. Dừa tận dụng độ ẩm từ kênh nước, rau cỏ trong vườn trở thành thức ăn cho dê, còn phân dê lại được dùng bón cho dừa. Vòng khép kín này vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm thiểu chất thải, mang lại hiệu quả bền vững. Nhờ cách kết hợp linh hoạt, diện tích đất vốn bị bỏ hoang nay trở thành trang trại đa dạng, thu nhập ổn định, đồng thời gợi mở mô hình phát triển nông nghiệp xanh cho nhiều hộ nông dân vùng Hải Vân.

Nhiều mô hình chăn nuôi chi phí thấp, hiệu quả cao đang dần khẳng định chỗ đứng trong nông nghiệp Đà Nẵng. Các mô hình trang trại gà Ai Cập hữu cơ, nuôi ốc bươu đen, nuôi hươu lấy nhung ở Đà Nẵng cho thấy nông dân đã biết tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, tiết kiệm chi phí và nâng cao thu nhập. Những cách làm sáng tạo ấy không chỉ giúp ổn định đời sống mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững cho Đà Nẵng.

Nguồn nongnghiepmoitruong.vn