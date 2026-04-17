Những nhịp cầu nối đất Tổ với muôn phương

Tối 17/4, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chính thức khai hội. Để làm nên thành công đó, không thể không nhắc tới đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên - những người thầm lặng góp phần lan tỏa hình ảnh và giá trị tốt đẹp của địa phương đến với đông đảo công chúng.

Đội ngũ phóng viên, nhà báo đã và đang trở thành những “nhịp cầu” bền bỉ, kết nối hình ảnh Đất Tổ với bạn bè trong nước và quốc tế. Bằng sự nhanh nhạy, tâm huyết và sáng tạo trong từng “khuôn hình, con chữ”, không chỉ lan tỏa không khí linh thiêng, giàu bản sắc của Lễ hội Đền Hùng mà còn góp phần quảng bá giá trị văn hóa, du lịch Phú Thọ đến với muôn phương.

Ekip của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ có mặt từ sớm để kiểm tra phương tiện, máy móc phục vụ chương trình trực tiếp khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Trung tâm tổ chức sự kiện chương trình lễ khai mạc tất bật công tác chuẩn bị.

Cán bộ kỹ thuật Báo và Phát thanh, truyền hình kiểm tra tín hiệu, đường truyền của các máy quay.

Đội ngũ quay phim lựu chọn những điểm đặt máy lý tưởng để có khung hình đẹp nhất.

Ekip chuẩn bị thiết bị, máy móc để tác nghiệp trong lễ khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đội ngũ phóng viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn những khung hình đẹp nhất trong lễ khai mạc.

Phỏng vấn nhanh với đạo diễn chương trình Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đội ngũ phóng viên Trung ương và địa phương tác nghiệp tại lễ khai mạc.

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn.

Đội ngũ phóng viên ghi lại khoảnh khắc đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Tín hiệu được truyền về xe màu trước khi phát trực tiếp trên các nền tảng.

Lê Hoàng - Đức Anh