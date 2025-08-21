Những pha nước rút thần tốc xe đạp đường trường

{title}
Buổi sáng ngày thi đấu thứ 4, nội dung tốc độ 500m nam, nữ trong khuôn khổ Giải vô địch Xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia lần thứ 30, năm 2025, đội tuyển xe đạp Phú Thọ dành thêm 1 Huy chương Bạc. Vận động viên trẻ Nguyễn Ngọc Tường Vi đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để cán đích ở vị trí thứ hai, nội dung 500m, lứa tuổi dưới 16.
Nội dung xe đạp đường trường tốc độ 500m tổ chức thi đấu ở các lứa tuổi 16, 17-18 và U23. Đây là nội dung được Ban tổ chức giải đánh giá cao bởi các cú nước rút thần tốc đòi hỏi vận động viên phải có sức mạnh, ý chí và sự quyết đoán. Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc đua, khi các vận động viên cố gắng vượt qua đối thủ và đạt tốc độ cao nhất để về đích đầu tiên.
Nội dung đường trường tốc độ 500m được tổ chức tại đường Trương Hán Siêu, phường Hòa Bình.
Vận động viên đội tuyển Phú Thọ khởi động, chuẩn bị kỹ lưỡng cho chặng đua.
Tổ trọng tài làm nhiệm vụ kiểm tra xe trước khi bước vào thi đấu.
Các tay đua nữ trẻ hồi hộp chuẩn bị bước vào chặng đua.
Các nữ cua-rơ tập trung cao độ trước khi bước vào cuộc đua quyết liệt.
Vận động viên và tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại điểm xuất phát.
Các vận động viên bứt tốc ngay sau khi xuất phát.
Những cú nước rút thần tốc trên đường đua.
Trận thi đấu chung kết giữa đội Vĩnh Long và Phú Thọ (tay đua bên phải) ở lứa tuổi dưới 16.
Vận động viên Nguyễn Ngọc Tường Vi, đội Phú Thọ bứt tốc ngay sau khi xuất phát.
Vận động viên Đội tuyển xe đạp đường trường Quân đội xuất sắc đánh bại các đối thủ để cán đích đầu tiên.
Màn so tài quyết liệt giữa các vận động viên trên đường đua.
Cổ động viên và các đồng đội cổ vũ nhiệt tình cho các tay đua.
Đức Anh
