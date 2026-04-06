Những thiết bị có thể cắm trực tiếp vào Smart TV

Khi nhắc đến Smart TV, hầu hết mọi người thường chỉ chú ý đến các cổng HDMI, nơi kết nối các thiết bị phát trực tuyến như Roku hay máy chơi game như PlayStation 5.

Tuy nhiên, các Smart TV còn được trang bị cổng USB, vốn không chỉ để trang trí bởi chúng có thể thực hiện nhiều chức năng hữu ích mà ít người biết đến. Dưới đây là một số cách mà người dùng có thể sử dụng cổng USB trên TV của mình.

Webcam

Nhiều Smart TV ngày nay đã tích hợp khả năng sử dụng webcam và phần mềm hội nghị truyền hình, từ TV Android cho đến Apple TV. Người dùng chỉ cần cắm webcam vào TV, khởi động ứng dụng và tham gia hội nghị truyền hình ngay tại nhà, với webcam cung cấp khả năng thu hình ảnh, thậm chí cả âm thanh.

Mặc dù thông tin về các loại webcam tương thích chưa được ghi chép đầy đủ, hầu hết các webcam, bao gồm cả những mẫu 4K tốt nhất hiện nay, đều có thể hoạt động tốt. Tuy nhiên, để có trải nghiệm tốt hơn trong việc giao tiếp, người dùng nên trang bị thêm chuột và bàn phím USB vì việc gõ chữ bằng điều khiển TV có thể gây khó khăn.

Máy chơi game

Nhiều nhà sản xuất như LG hay Samsung đã cho phép người dùng chơi game mà không cần máy chơi game nhờ vào các dịch vụ chơi game trên đám mây như Xbox Cloud Gaming và Amazon Luna tích hợp sẵn. Để bắt đầu, người dùng chỉ cần kết nối tay cầm chơi game không dây, như GameSir Nova, với TV và khởi động dịch vụ chơi game.

Việc sử dụng tay cầm không dây mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn nhờ vào kết nối USB 2,4 GHz, giúp giảm độ trễ so với Bluetooth. Ngoài ra, tai nghe chơi game cũng có thể được kết nối qua cổng USB của TV, tạo nên một hệ thống chơi game hoàn chỉnh mà không cần đến máy chơi game chuyên dụng.

Quạt làm mát TV

Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng thực tế cho thấy quạt làm mát có thể giúp tăng cường hiệu suất và kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị điện tử, bao gồm cả TV. Quạt làm mát hoạt động bằng cách cung cấp luồng không khí bổ sung giúp các linh kiện bên trong TV được làm mát hiệu quả hơn. Chỉ cần cắm quạt vào cổng USB của TV, người dùng đã có thể tạo ra một hệ thống làm mát chủ động.

Tuy nhiên, việc sử dụng quạt làm mát cho TV cũng có những ưu điểm và nhược điểm. TV thường được thiết kế để làm mát thụ động và hầu hết thiết bị đều hoạt động ổn định mà không cần thêm quạt. Dẫu vậy, nhiệt độ cao có thể gây hại cho các linh kiện điện tử theo thời gian khiến việc sử dụng quạt làm mát có thể là một giải pháp hợp lý, đặc biệt nếu người dùng muốn sử dụng TV cả chục năm, hoặc đặt TV ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc không khí nóng.

Thiết bị ghi hình cá nhân

Nhiều Smart TV hiện đại được trang bị chức năng ghi hình cá nhân (PVR), cho phép người dùng ghi lại các chương trình truyền hình trực tiếp vào thiết bị lưu trữ bên ngoài, như ổ SSD gắn ngoài. Mặc dù một số TV cũng hỗ trợ ghi hình, nhưng không phải tất cả đều có tính năng này và tài liệu hướng dẫn sử dụng thường không rõ ràng.

Nếu TV sở hữu có hỗ trợ PVR, người dùng có thể dễ dàng ghi lại các chương trình truyền hình và xem lại chúng từ thiết bị lưu trữ ngoài, tương tự như một đầu ghi DVR. Mặc dù đầu ghi DVR truyền thống hoạt động tốt hơn, nhưng PVR là một giải pháp tiện lợi nếu người dùng đã có sẵn thiết bị lưu trữ.

Theo thanhnien.vn